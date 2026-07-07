Deixalles reutilizó el 63% de los materiales recogidos en 2025 y evitó la emisión de 9.370 toneladas de CO₂

La Fundación Deixalles cerró el 2025 con un balance marcado por la reutilización de materiales, la inserción laboral y la economía circular. La presidenta de la entidad, Llucia Forteza, y la directora, Xesca Martí, han presentado este lunes la Memoria de Actividades de 2025, un documento que recoge los principales resultados de los proyectos desarrollados durante el último año y los retos a los que se enfrenta la organización.

A través de su herramienta de inserción sociolaboral, denominada Reutilización, la fundación seleccionó 2.749 toneladas de materiales, de las cuales el 63% pudieron destinarse a su aprovechamiento. Gracias a este proceso, se evitó la emisión de 9.370 toneladas de dióxido de carbono y se impulsó la economía local mediante la recuperación de recursos.

Uno de los ámbitos con mayor actividad volvió a ser el textil. Durante 2025, Deixalles gestionó 290 contenedores de ropa, en los que recogió un total de 1.656 toneladas de prendas. La fundación ha recordado que la industria textil es actualmente el cuarto sector con mayor impacto ambiental, por lo que continúa desarrollando campañas de sensibilización en centros educativos y empresas.

Proyectos de 2025

Entre las iniciativas impulsadas durante el año pasado, figuran la Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa, celebrada tanto en Mallorca como en Ibiza; y el proyecto europeo Fashion Forward, que reúne a nueve socios con el objetivo de hacer más sostenible y formativa la industria de la moda en el suroeste de Europa.

Asimismo, el Centro de Preparación para la Reutilización (CPR) recogió cerca de 191.000 kilos de materiales y logró reutilizar el 32% de ellos. Además, a finales de 2025 comenzó el proyecto RAEECUPERA, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, con el objetivo de impulsar la economía circular y favorecer la inclusión social mediante la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Otro de los proyectos destacados fue Fem que circuli, dirigido al sector turístico. La iniciativa permitió recoger 150 toneladas de residuos en 115 hoteles de Mallorca e Ibiza, consiguiendo reutilizar el 93% de los materiales recuperados.

La memoria también recoge el desarrollo de otros programas de educación ambiental y consumo responsable, como Embolica't per la reutilització, Vesteix el canvi, Recosim, la Semana de la Prevención de Residuos, las maratones de reciclaje creativo de ropa y de upcycling de teléfonos móviles, así como diferentes talleres educativos. Estas actividades contaron con la participación de 1.283 personas y más de 80 centros educativos.

Finalmente, la fundación mantuvo el proyecto Suma't al consum responsable, dirigido a las administraciones públicas para fomentar criterios de compra pública responsable. Más de una treintena de personas participaron en esta iniciativa.

La baja calidad del textil, el principal reto

Durante la presentación de la memoria, Martí, ha puesto el foco en las dificultades que atraviesa actualmente el sector de la reutilización textil. Según ha explicado, la calidad de la ropa que reciben “ha disminuido en los últimos años”, lo que dificulta su reutilización.

Martí también ha recordado que la normativa obliga a recoger “todo el residuo textil”, independientemente de su estado, lo que “incrementa el volumen de prendas que no pueden reutilizarse".

A pesar de estas dificultades, la directora ha asegurado que la fundación seguirá apostando por ampliar sus proyectos sociales. Según ella, “el objetivo es tener el mayor número de proyectos posible para que las personas que atendemos puedan mejorar su situación".

Finalmente, Martí ha avanzado que la entidad estudia la posibilidad de desarrollar “nuevas iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda”, así como “otros proyectos centrados en el reciclaje” que permitan mejorar el aprovechamiento de los residuos.