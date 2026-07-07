Solo cuatro profesores se ofrecen voluntarios para impartir el nuevo Bachillerato de Excelencia

La publicación de la lista definitiva del baremo de los centros con Bachillerato de Excelencia demuestra el poco entusiasmo que el nuevo proyecto de la Conselleria de Educación y Universidades ha despertado entre el profesorado de las islas. En los listados definitivos solo aparecen cuatro docentes para optar a estas plazas mediante comisión de servicios, la única vía voluntaria que tenían los funcionarios de carrera para incorporarse a este programa de cara al próximo curso 2026-2027.

El decreto que regula este programa educativo establece que el profesorado debe contar con un mínimo de cinco años de experiencia como funcionario de carrera. La Conselleria buscaba nutrir las plantillas de los tres centros elegidos con personal de la casa altamente cualificado a través de este concurso específico. Sin embargo, el hecho de que solo cuatro personas en todo el archipiélago hayan decidido dar el paso de manera voluntaria deja al descubierto una fría acogida por parte del sector de la enseñanza pública hacia este plan.

Según ha podido saber este diario, ante la falta de solicitudes espontáneas en el proceso, la Administración ha optado por contactar directamente y de forma individual con funcionarios de carrera concretos, que cumplen los requisitos, para proponerles su incorporación al programa.

Por su parte, desde la Conselleria restan importancia a la falta de solicitudes y explican que para terminar de cubrir el resto de las plazas vacantes necesarias para el mes de septiembre, las plazas sobrantes "saldrán en el proceso ordinario de interinos perfiladas con estos cinco años mínimo de docencia".

Buena respuesta del alumnado

En el otro lado de la balanza se sitúa la respuesta de los estudiantes, que parece avanzar a un ritmo muy diferente al del interés de los docentes. Aunque la Conselleria prefiere mantener la cautela con las cifras de matriculación, "a la espera de septiembre", el interés por este itinerario cumple con las expectativas iniciales de la administración pública.

"Las demandas que tenemos, por el momento, son satisfactorias", apuntan. El Govern asegura que todas las islas contarán con su correspondiente aula de excelencia y avanza que en Mallorca la cifra de inscritos a día de hoy "está muy cerca de los 70" alumnos que se fijaron como límite máximo para la isla.

Un modelo de alta exigencia

El proyecto, anunciado originalmente el pasado 29 de abril tras la aprobación de su decreto regulador, busca ofrecer una alternativa al alumnado con un rendimiento académico destacado. El propio conseller y la directora general Maria Isabel Salas visitaron a finales de junio el Instituto San Mateo de Madrid —un centro con más de 14 años de experiencia en este modelo— para estudiar de primera mano su funcionamiento y trasladar esta metodología a los centros de las islas en septiembre.

Cabe recordar que para este primer año de implantación, el programa se estructurará en tres centros de la comunidad. El nuevo IES Llorenç Villalonga de Palma -que estará ubicado en el edificio de sa Riera- dispondrá de dos líneas y 70 plazas, mientras que el IES Joan Ramis i Ramis de Maó y el IES Algarb de Sant Josep de sa Talaia ofrecerán un aula de primero de Bachillerato con 30 plazas cada uno. Las modalidades disponibles serán Ciencias y tecnología y Humanidades y ciencias sociales, y el acceso prioritario estará vinculado a las notas de los nuevos Premios Extraordinarios de ESO celebrados el pasado mes de mayo.