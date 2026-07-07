El Consell garantiza que los residuos de Ibiza llegarán a Mallorca "sin olores" y Bestard supervisará el primer traslado

Tras el anuncio del acuerdo que permitirá trasladar residuos de Ibiza a Mallorca a partir del próximo 15 de julio, el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha garantizado este martes que los primeros envíos llegarán "sin olores", compactados y correctamente embalados. Además, ha anunciado que viajará personalmente a la pitiusa para supervisar el primer traslado.

Bestard ha defendido que los residuos "vendrán totalmente limpios, bien preparados, compactados y empaquetados", por lo que ha rechazado las críticas sobre las posibles molestias que pueda generar su transporte. "No hacen olor", ha insistido durante unas declaraciones a los medios tras la firma del convenio entre los Consells de Mallorca e Ibiza que permitirá poner en marcha esta prueba piloto.

El vicepresidente ha explicado que se desplazará el miércoles 15 por la noche a Ibiza para comprobar que la carga se realiza conforme a las condiciones previstas. Según ha recordado, ya visitó el pasado verano la planta de tratamiento ibicenca para conocer de primera mano el sistema de compactación y embalaje de los residuos.

El acuerdo permitirá que los primeros residuos lleguen a Mallorca a partir del jueves. En cada envío viajarán siete camiones con unas 24 toneladas cada uno, lo que supone alrededor de 200 toneladas por traslado. Durante esta fase inicial está previsto trasladar unas 3.600 toneladas de residuos desde Ibiza hasta la planta de Tirme.

Un impacto "prácticamente inapreciable"

Bestard ha restado importancia al efecto que tendrá la llegada de estos residuos a Mallorca y ha asegurado que el incremento de actividad en Tirme será "mínimo". Según ha detallado, la planta recibe actualmente unos 770 camiones diarios, por lo que los siete procedentes de Ibiza supondrán apenas un 1% más. "Es como si pasaran siete coches más durante todo el día", ha afirmado.

El vicepresidente insular ha insistido en que se trata de una prueba piloto y ha asegurado que, si el sistema no funciona correctamente o perjudica a los mallorquines, el Consell pondrá fin al acuerdo. "Lo primero son los intereses de Mallorca", ha afirmado.

Durante su intervención también ha respondido a las críticas de la oposición y del GOB. En concreto, ha acusado a la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, de utilizar un lenguaje "desafortunado" al afirmar que a Mallorca llega "basura de Ibiza", unas declaraciones que, a su juicio, suponen un desprecio hacia los ibicencos. Asimismo, ha reprochado al GOB que no protestara cuando en 2019 se aprobó el plan director de residuos de Ibiza y ha defendido que Mallorca debe ser "solidaria" con el resto de islas del archipiélago.