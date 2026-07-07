Cinco personas, hospitalizadas en Son Espases con síntomas de deshidratación tras llegar en patera a Cabrera

Un total de cinco personas han tenido que ser derivadas hasta el Hospital Son Espases al presentar síntomas de deshidratación tras llegar en patera a la zona del Faro de n'Ensiola de Cabrera.

Según ha informado Delegación de Gobierno, a las 05.45 horas de este martes fueron interceptadas 23 personas de origen magrebí entre las que se encontraban estas cinco con síntomas de deshidratación. Por ello, estas cinco personas fueron trasladadas por el helicóptero de Salvamento Marítimo hasta el aeropuerto de Palma y derivadas a Son Espases.

En el rescate intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo (Helimer) y la Unidad de Seguridad de Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

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Estas 23 personas se suman a otras 92 que ya habían sido rescatadas en las costas de Baleares en las últimas 24 horas tras llegar hasta el archipiélago en cinco pateras diferentes. Dos de las embarcaciones arribaron a diferentes partes de Mallorca y las tres restantes hasta distintos puntos de la isla de Formentera.