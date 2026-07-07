Cinco personas, hospitalizadas en Son Espases con síntomas de deshidratación tras llegar en patera a Cabrera
92 personas más han sido rescatadas en las costas de Baleares en las últimas 24 horas
EP
Un total de cinco personas han tenido que ser derivadas hasta el Hospital Son Espases al presentar síntomas de deshidratación tras llegar en patera a la zona del Faro de n'Ensiola de Cabrera.
Según ha informado Delegación de Gobierno, a las 05.45 horas de este martes fueron interceptadas 23 personas de origen magrebí entre las que se encontraban estas cinco con síntomas de deshidratación. Por ello, estas cinco personas fueron trasladadas por el helicóptero de Salvamento Marítimo hasta el aeropuerto de Palma y derivadas a Son Espases.
En el rescate intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo (Helimer) y la Unidad de Seguridad de Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Estas 23 personas se suman a otras 92 que ya habían sido rescatadas en las costas de Baleares en las últimas 24 horas tras llegar hasta el archipiélago en cinco pateras diferentes. Dos de las embarcaciones arribaron a diferentes partes de Mallorca y las tres restantes hasta distintos puntos de la isla de Formentera.
- La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
- La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
- Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
- Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
- Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
- Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc