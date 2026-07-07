CAEB y Coapi Baleares cargan contra el manual de 'Menys turisme, més vida' por incitar al señalamiento del sector turístico
La patronal pide a la Delegación del Gobierno en las islas que investigue el documento, mientras el colegio de agentes inmobiliarios alerta de que "contribuye a crear un clima de confrontación"
El Comité Ejecutivo de CAEB ha mostrado su "absoluto rechazo" al manual difundido por 'Menys turisme, més vida' al considerar que "traspasa todos los límites de la convivencia" y "atenta contra el trabajo y el esfuerzo del principal motor económico de Baleares". En la misma línea, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (Coapi Baleares) ha manifestado su "más firme condena" por la difusión del documento.
En un comunicado, la patronal ha alertado de que el manual llama a realizar "acciones intimidatorias" contra empresas y particulares del sector servicios y ha calificado este tipo de manifiestos de "incendiarios", al entender que "ponen en la picota de forma totalmente injustificada" al tejido empresarial e "incitan a la violencia". Asimiso, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Baleares que lo investigue por si pudiera "conllevar alguna tipología delictiva".
Por su parte, Coapi Baleares ha considerado "especialmente grave" que el documento no se limite a expresar una posición crítica sobre el modelo turístico o residencial, sino que "incluya indicaciones para identificar objetivos, planificar actuaciones, ocultar la identidad de quienes participen en ellas y evitar su identificación, así como propuestas de acciones dirigidas contra establecimientos, carteles y otros elementos vinculados a empresas y organizaciones".
El presidente del Coapi Baleares, José Miguel Artieda, ha declarado que "eso no es contribuir al debate público, es alimentar un clima de confrontación que no beneficia a nadie". Igualmente, el presidente ha aseverado que detrás de cada agencia inmobiliaria hay "personas que trabajan cada día con profesionalidad y dentro del marco legal", para "prestar un servicio a ciudadanos, propietarios, compradores e inquilinos", por lo que ha remarcado que "ningún profesional debería sentirse señalado o intimidado por el mero hecho de ejercer su actividad".
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