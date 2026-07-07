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Balears contará con 13 nuevos jueces y cinco fiscales tras la aprobación del Gobierno central

Este aumento supone una cifra histórica en las islas, con un crecimiento de la plantilla judicial de 8,7% y un 6,8% el caso del Ministerio Fiscal

Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. / EUROPA PRESS

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EP

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 13 plazas de jueces y cinco fiscales en Baleares, lo que incrementa la plantilla de la judicatura en las islas en un 8,7% y un 6,8% el caso del Ministerio Fiscal, una cifra hisórica.

De las 13 nuevas plazas de jueces para Baleares, 12 son para los tribunales de instancia (TI) de Ibiza, Inca, Manacor y Palma y una es para el Tribunal Superior de Justicia, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares en un comunicado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la creación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales y ha avanzado que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "en los próximos días", de tal manera que "los primeros jueces y magistrados que estarán ya trabajando en sus diferentes destinos se producirán el 31 de diciembre de este año".

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Asimismo, el ministro ha remarcado que "nunca antes en la historia se han creado 700 plazas" para jueces y fiscales en un único año y ha indicado que este es el "ritmo" que se tiene que llevar a cabo "en los próximos años también". Además, ha remarcado que esta ampliación se ha realizado "gracias a la Ley de Eficiencia", siendo esta la mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscial de la historia.

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