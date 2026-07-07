Balears contará con 13 nuevos jueces y cinco fiscales tras la aprobación del Gobierno central
Este aumento supone una cifra histórica en las islas, con un crecimiento de la plantilla judicial de 8,7% y un 6,8% el caso del Ministerio Fiscal
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 13 plazas de jueces y cinco fiscales en Baleares, lo que incrementa la plantilla de la judicatura en las islas en un 8,7% y un 6,8% el caso del Ministerio Fiscal, una cifra hisórica.
De las 13 nuevas plazas de jueces para Baleares, 12 son para los tribunales de instancia (TI) de Ibiza, Inca, Manacor y Palma y una es para el Tribunal Superior de Justicia, según ha informado la Delegación de Gobierno en Baleares en un comunicado.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la creación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales y ha avanzado que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "en los próximos días", de tal manera que "los primeros jueces y magistrados que estarán ya trabajando en sus diferentes destinos se producirán el 31 de diciembre de este año".
Asimismo, el ministro ha remarcado que "nunca antes en la historia se han creado 700 plazas" para jueces y fiscales en un único año y ha indicado que este es el "ritmo" que se tiene que llevar a cabo "en los próximos años también". Además, ha remarcado que esta ampliación se ha realizado "gracias a la Ley de Eficiencia", siendo esta la mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscial de la historia.
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