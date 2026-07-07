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Baleares incorpora una cuarta alergóloga en la sanidad pública

La llegada de la doctora Dorkas Márquez permitirá ampliar las consultas en todas las islas

Baleares sigue siendo la comunidad con menos especialistas en Alergología del sistema público, con solo cuatro profesionales para 1,2 millones de habitantes

El equipo del servicio de Alergología en Son Espases.

El equipo del servicio de Alergología en Son Espases. / CAIB

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Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El hospital Son Espases ha incorporado a la alergóloga Dorkas Márquez para reforzar un servicio que nació hace menos de dos años y que todavía se está desarrollando para atender la demanda de pacientes de todo el archipiélago. Con esta incorporación, efectiva desde el pasado 1 de junio, el Servicio de Alergología pasa a contar con cuatro especialistas y un pediatra con formación específica en alergología.

La doctora Dorkas Márquez, alergóloga en Son Espases.

La doctora Dorkas Márquez, alergóloga en Son Espases. / CAIB

Según ha anunciado el Ib-Salut en una nota de prensa, la llegada de la nueva facultativa permitirá aumentar la actividad asistencial tanto en Mallorca como en el resto de islas, con el objetivo de mejorar el acceso a las consultas especializadas y contribuir a reducir las listas de espera.

Las cuatro alergólogas desarrollan habitualmente su trabajo en Son Espases, desde donde realizan desplazamientos periódicos a las otras islas para atender a los pacientes. Precisamente, uno de los cambios previstos es el incremento de la actividad en Menorca, donde a partir de este mes de julio se duplicarán las consultas periódicas, pasando de dos a cuatro módulos mensuales.

El refuerzo llega en un momento en el que el servicio todavía se está consolidando. Son Espases puso en marcha el Servicio de Alergología a finales de 2024 después de años sin una estructura específica en la sanidad pública balear. Hasta entonces, los pacientes tenían que ser derivados a hospitales de la Península o recurrir a consultas privadas para acceder a un especialista.

Hace apenas unos meses, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica alertó de que Baleares es la comunidad autónoma con menos recursos públicos destinados a esta especialidad, con únicamente tres alergólogos (ahora cuatro) para una población cercana a los 1,2 millones de habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener un especialista por cada 50.000 habitantes, por lo que Baleares, que tiene 1,2 millones de residentes, debería disponer de unos 24 especialistas.

Con la incorporación de Dorkas Márquez, el servicio pasa a estar integrado por las alergólogas Sendy Chugo, Mariangélica Bermúdez, Caroline Brígido y la propia Márquez, además del pediatra Daniel Hervás, especializado en patologías alérgicas infantiles.

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Desde el Ib-Salut destacan que este refuerzo permitirá ampliar progresivamente las consultas en todas las islas y avanzar hacia una atención más accesible y equitativa, especialmente para los pacientes que residen fuera de Mallorca, donde hasta hace poco una única especialista asumía casi toda la actividad asistencial en el conjunto del archipiélago.

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