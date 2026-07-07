Armengol, sobre la suspensión temporal de la derogación de la Ley de Memoria Democrática: "La justicia nos demuestra que estamos en el lado correcto de la historia"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares y ha expresado su deseo de que esta medida cautelar se convierta en definitiva. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Armengol ha defendido que "la memoria democrática no es una cuestión del pasado", sino "un compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas".

La líder del PSIB ha afirmado que la decisión del alto tribunal "refuerza la necesidad de continuar protegiendo estos valores ante cualquier intento de dar pasos atrás" y ha confiado en que la suspensión acordada por el Constitucional termine consolidándose con una resolución definitiva que mantenga plenamente vigente la normativa. "Espero que esta suspensión se convierta en definitiva y que la memoria democrática continúe avanzando con todas las garantías", ha señalado.

Armengol también ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular, al que ha acusado de mantener la misma posición que, a su juicio, ha sostenido históricamente frente a los avances democráticos. "Este último intento nos demuestra que sigue siendo el mismo PP de siempre: el que se ha opuesto a los grandes avances democráticos de nuestro país, el que niega nuestro pasado y nuestra historia", ha manifestado.

Por último, la presidenta del Congreso ha asegurado que la resolución del Tribunal Constitucional avala la posición de quienes defendían el mantenimiento de la ley. "Pero una vez más la justicia nos demuestra que estamos en el lado correcto de la historia", apunta.

Negueruela y Sánchez

En este sentido, el portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha celebrado la decisión porque, a su juicio, la resolución confirma que la norma "está plenamente vigente" y obliga al Govern de Marga Prohens a aplicarla. El dirigente socialista ha recordado que el PSIB ya advirtió de que la derogación era "una medida injusta" que el Ejecutivo autonómico "nunca debería haber adoptado" y ha acusado a la presidenta balear de realizar "una cesión más a Vox".

Negueruela ha exigido al Govern que cumpla la ley "en toda su extensión" y reactive todos los procedimientos que, según ha denunciado, el PP había dejado "en un cajón". "Los tiene que poner en marcha y tiene que hacer cumplir una ley que hoy el Constitucional dice que, de momento, es plenamente vigente en nuestras Islas", ha afirmado.

Además, el PSIB sostiene que la decisión del alto tribunal supone "una victoria para las víctimas y para nuestra memoria democrática y colectiva" y ha reprochado a Prohens que incumpliera el compromiso inicial de mantener la norma antes de pactar su derogación con Vox. "Ahora el Constitucional le enmienda la plana", han señalado los socialistas.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSIB-PSOE y candidata a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha calificado la resolución del Constitucional como "una gran victoria de las víctimas del fascismo, de la democracia y de la memoria colectiva". En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha asegurado que la decisión también supone "una derrota para Prohens y los ultras, que quieren borrar nuestra historia", y ha reivindicado que "la memoria democrática no se toca".