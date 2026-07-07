Alerta naranja en Mallorca: la Aemet avisa de temperaturas extremas de hasta 40 grados en estas zonas

La segunda ola de calor del verano pone a Mallorca en alerta naranja por temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que los termómetros pueden alcanzar los 39 grados en la isla y superar localmente los 40 grados, especialmente en áreas del interior y en puntos donde el calor ya ha sido más intenso en las últimas horas.

El aviso naranja implica riesgo importante por calor. En este caso, el fenómeno adverso son las temperaturas máximas, que se moverán en valores muy elevados dentro de la segunda ola de calor del verano.

Las zonas de Mallorca donde hará más calor

La Aemet no detalla municipio por municipio en el aviso general, pero sus datos de observación permiten identificar las áreas donde el calor ya está golpeando con más fuerza. Ayer, las temperaturas máximas más altas de la red se registraron en Binissalem, con 38,5 grados; Palma, Universitat, con 38,0 grados; Santa Maria del Camí, con 37,6 grados; Pollença, con 37,5 grados; y Porreres, con 37,4 grados.

Estos registros sitúan el foco en el Raiguer, el entorno de Palma, el Pla de Mallorca, puntos del norte y áreas interiores o alejadas de la influencia directa del mar. Son las zonas donde el calor puede resultar más acusado durante la alerta naranja.

De 37 a 39 grados, con picos superiores

El aviso especial de AEMET prevé que las máximas alcancen los 37-39 ºC en Mallorca, con posibilidad de superar localmente los 40 ºC. La isla queda así dentro de las zonas donde el calor será especialmente relevante durante esta segunda ola del verano.

La masa de aire cálida, la estabilidad atmosférica y la fuerte insolación favorecen que los valores se mantengan muy altos, sobre todo en el interior. En la costa, la influencia marítima puede suavizar algo las máximas, aunque no elimina la sensación de calor intenso.

Noches muy cálidas y aviso por incendios

La Aemet también advierte de temperaturas mínimas muy altas. Esto significa que el calor no dará demasiada tregua durante la noche, especialmente en zonas urbanas y áreas interiores.

A este escenario se suma un dato clave: el riesgo de incendio será muy alto o extremo en las islas, por la combinación de temperaturas elevadas, ambiente seco y fuerte insolación.

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¿Cuándo bajarán las temperaturas?

La Aemet apunta a un posible cambio en la Península a partir del próximo fin de semana, con la llegada de una masa de aire más fresco desde el Atlántico. Sin embargo, el organismo explica que en la isla tardará en notarse un poco más la bajada de temperaturas y, posiblemente el calor seguriá siendo intenso hasta principios de la semana que viene.