La alcaldesa de Campos, tras irrumpir en la manifestación de es Trenc: «No me siento desautorizada, volvería a hacerlo»
Xisca Porquer (PP) no se muestra arrepentida tras presentarse el domingo en la cadena humana en el Parque Natural y alega que coincidía con una iniciativa para dar visibilidad a la esclerosis múltiple
La alcaldesa asegura que se siente muy afectada por las críticas y los insultos que ha recibido en las redes: «Nadie merece aguantar lo que yo he aguantado durante dos días»
"Lo volvería a hacer. No hice ningún daño a nadie". La alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, del PP, no se muestra arrepentida tras irrumpir el domingo en la playa de es Trenc y se situara junto a los participantes de la cadena humana, convocada en protesta por la desprotección del Parque Natural. Asimismo, Porquer asegura no sentirse censurada por la presidenta del Govern y de su partido, Marga Prohens, quien ha defendido que su "estilo es el respeto, sin caer en provocaciones". "No me siento desautorizada", afirma la alcaldesa campanera.
Porquer sostiene que acudió a la playa porque ese mismo domingo en sa Ràpita se celebraba la iniciativa Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, una jornada solidaria que reúne a vecinos con el objetivo de dar visibilidad a la esclerosis múltiple y recaudar fondos para la investigación. «Era justo a la misma hora y en el mismo lugar que la cadena humana. Yo no fui a la manifestación; fui a esta iniciativa como alcaldesa y como vecina», afirma.
La primera edil asegura que se intentó cambiar la fecha de la protesta para evitar que coincidiera con el acto solidario, aunque finalmente esa propuesta fue descartada. Además, explica que esa es la razón por la que apareció en bikini. «Si no hubiera sido por el Mulla't, no habría acudido a la playa», sostiene.
Porquer relata que decidió acercarse a la cadena humana porque se desarrollaba en una playa pública y considera que «todo el mundo tiene derecho a ir Independientemente de la ideología», ya que «no era una manifestación privada».
La alcaldesa se situó junto al escritor Sebastià Alzamora, que en ese momento estaba leyendo el manifiesto de la protesta. «Me acerqué para ver qué decían», explica. Según su versión, al principio muchos asistentes no la reconocieron, pero cuando advirtieron de quién se trataba comenzaron a recriminarle su presencia y le exigieron que abandonara la concentración.
Durante esos momentos, Porquer lanzó besos a algunos manifestantes y coreó consignas como «Es Trenc no es toca» y «Qui estima Mallorca no la destrueix», unos gestos que buena parte de los asistentes interpretaron como una burla hacia la movilización.
«En ningún momento quise faltar al respeto. No insulté a nadie», asegura la alcaldesa, que rechaza haber buscado protagonismo o rédito político. Según explica, llamó a los medios de comunicación con la intención de hacer declaraciones sobre las pintadas aparecidas en los búnkeres de la playa, unos hechos que considera «daños colaterales» de este tipo de protestas, aunque finalmente no pudo atenderlos.
Porquer asegura que no se ha sentido desautorizada por las palabras de la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien afirmó este lunes que «mi estilo es otro. Mi estilo es el respeto, sin entrar en provocaciones», al tiempo que recordó que Mallorca es una tierra «libre para manifestarse».
La alcaldesa insiste en que mantiene intacta su confianza en la presidenta: «No me siento desautorizada. Marga Prohens es una gran presidenta, la mejor, y la respeto mucho».
Insultos a la alcaldesa de Campos
Por otra parte, Porquer reconoce sentirse muy afectada por las críticas y los insultos que ha recibido durante los últimos días en las redes sociales: «No creo que nadie merezca aguantar lo que yo he aguantado durante dos días».
La alcaldesa asegura que acepta las críticas políticas, pero considera que los ataques personales traspasan varias líneas rojas. «Me han dicho de todo por ir en bikini. Me han insultado por mi apellido. Ha sido muy duro, para mí y para mi familia», sostiene.
Porquer concluye: «Me gustaría saber qué se diría si estos insultos fueran dirigidos a una alcaldesa de izquierdas».
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