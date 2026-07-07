Protesta en es Trenc: La alcaldesa de Campos hace más daño al PP que la manifestación

Los manifestantes en es Trenc del domingo se encontraron con un regalo maravilloso e inesperado. La desacomplejada alcaldesa de Campos, del PP, se plantó con todo su rostro en primera línea de la protesta contra su partido por la desprotección del simbólico parque natural. No solo eso, Xisca Porquer tuvo el descaro de colocarse junto a Sebastià Alzamora mientras el escritor leía el manifiesto, como si ella fuera una de las convocantes. Ni Ayuso se atreve a tanta provocación.

El PP balear todavía no se ha recuperado del espectáculo de su alcaldesa en bikini. Porquer tiene el derecho a vestir como le dé la gana, faltaría más; su error estriba en olvidar quién le vota. Si en algo destacan los conservadores, aparte de defender el orden y las costumbres, es en no desentonar en las formas. El circo que lo monten los desarrapados de izquierdas; aquí somos gente seria.

Me pregunto qué debió pensar el eterno president al ver cómo sus cachorros en Campos se descontrolan hasta perder el oremus. Desde luego Gabriel Cañellas hubiera preferido la discreción. Si los contrarios te sacan a la calle -o en la playa- a cientos de mallorquines, te limitas a decir que lo respetas, y sigues tan campante a lo tuyo. En fin.

Aunque para descoloques, el de Marga Prohens. La presidenta del Govern todavía tiene el cadáver caliente tras fulminar políticamente a su alcaldesa en Llucmajor, Xisca Lascolas. No podrá hacer lo mismo con su amigui Porquer, pero desde luego ganas no le faltan. «Creo que he sido clara», recalcó ayer tras señalar que «mi estilo es el respeto, sin caer en provocaciones».

«¿Qué putas ha hecho Xisca?», se preguntaba en los chats grupales todo el clan de Campos, con Sebastià Sagreras, Peixet, sin palabras. Si algo ha aprendido Prohens por el camino es que su partido perdió el Govern al día siguiente de la macro manifestación contra el TIL de José Ramón Bauzá -la marea verde-. En lugar de rebajar y recibir ipso facto a los profesores en el Consolat, el entonces presidente de Balears y su lugarteniente les insultaron con aquello de que «la mayoría silenciosa se ha quedado en su casa».

El Show de Xiscaen es Trenc hace más daño al PP que la propia cadena humana. No importa si fueron diez mil, cinco mil o tres mil los que defendieron que la playa virgen más bonita de Mallorca «no se toca». Desde el punto de vista exclusivamente electoral, Prohens lo tiene todo para revalidar la próxima legislatura. La economía va como un tiro, no existe conciencia de que ataque al catalán, y en cuanto a la saturación y la falta de vivienda, también existían con el Pacto.

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El error mayúsculo de la alcaldesa campanera consiste en romper el relato de sosiego de su propio partido, además de ruborirarzlo en público, y en haber movilizado a la izquierda.