26J: Los organizadores de la manifestación antimasificación de Mallorca llaman a la "acción directa" contra los negocios turísticos

Menys Turisme Més Vida, los organizadores de la manifestación antimasificación convocada para el próximo 26 de julio en Palma, han comenzado a caldear el ambiente de cara a la protesta con la difusión de un documento en el que defienden la "acción directa no violenta" contra negocios vinculados al turismo.

Como parte de la campaña previa a la protesta, el colectivo ha publicado un "Manual d'acció contra la turistificació" en sus redes sociales, en el que plantea una serie de actuaciones dirigidas contra establecimientos y actividades relacionadas con el modelo turístico. El documento propone actuar sobre objetivos como viviendas de alquiler turístico, inmobiliarias o negocios responsables de la gentrificación.

El manual estructura estas actuaciones en tres fases. La primera consiste en identificar el objetivo. La segunda, denominada de preparación, recomienda ocultar la identidad, comprobar la posible presencia policial o de cámaras de vigilancia y utilizar ropa que dificulte la identificación de los participantes. La tercera fase se centra en la ejecución de la acción.

Entre las acciones propuestas figuran pintar las fachadas de los establecimientos señalados, bloquear las cerraduras de viviendas de AIRBNB o colocar carteles de la manifestación. El documento también anima a grabar las actuaciones y compartir las imágenes a través de las redes sociales de Menys Turisme Més Vida.

El texto concluye con una declaración en la que el colectivo afirma: «Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga».

Manifestación 26 de julio

La movilización, organizada por el colectivo Menys Turisme Més Vida, arrancará a las 19.00 horas del 26 de julio en la plaza de España bajo el lema "Mallorca al límit!".

Cabe recordar que hace dos años la protesta contra el turismo de masas convocada por la misma plataforma reunió a una marea histórica en las calles de Palma. La Delegación del Gobierno cifró la asistencia en más de 20.000 personas, mientras que la organización elevó la participación hasta las 50.000, una cifra histórica.