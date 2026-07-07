26J: Los hoteleros de Mallorca critican que se "incite al sabotaje" de empresas y al "vandalismo" contra el turismo
Los empresarios mantienen su posición de seguir dialogando para conseguir mejorar la industria
Los hoteleros de Mallorca han reaccionado de inmediato esta tarde ante el anuncio de los organizadores de la próxima manifestación antimasificación, que se celebrará el próximo día 26 de julio, que han propuesto actuar contras establecimientos y actividades relacionadas con el turismo.
Los empresarios del sector han criticado las acciones que está proponiendo este colectivo que se ha mostrado en contra de este crecimiento de la industria. Así, desde la Federación Hotelera se insiste en que su posición ante este conflicto es la de “construir consensos, construir oportunidades, construir una mejor industria turística para trabajadores, empresas, residentes y visitantes”. Y se asegura que desde el sector empresarial “defendemos el respeto a las ideas, incluso cuando son distintas a las nuestras. El debate, la discrepancia y la crítica forman parte de una sociedad democrática”.
Con este mensaje de diálogo, los hoteleros cuestionan que desde la organización de un evento para denunciar la masificación de la isla no se puede difundir instrucciones “para sabotear empresas, dañar el patrimonio púbico y privado, o promover acciones destinadas a eludir la identificación de quienes las cometen”. Por ello, se insiste en que “cuando se deja atrás el terreno de las ideas para incitar al vandalismo y al sabotaje, ya que no se está contribuyendo al debate, se está fomentando la radicalización”.
Desde la Federación Hotelera de Mallorca, presidida por Javier Vich, se tiene muy claro que “las organizaciones y colectivos también se definen por los medios que eligen para defender sus posiciones”. Por ello, denuncian que “la incitación a atentar contra bienes públicos y privados, y señalar específicamente a empresas, personas o colectivos marca una clara frontera entre radicales y quienes son civilizados y respetuosos. Cada uno elige dónde quiere estar y cómo quiere actuar”.
Los hoteles, al establecer su posición en este conflicto, tienen muy claro que “seguiremos haciéndolo con diálogo, propuestas, responsabilidad y respeto, porque el futuro de Mallorca no se construye destruyendo, ni instigando, sino sumando”. Y concluye con el mensaje: “Millor turisme, millor vida”.
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