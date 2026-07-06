Los visados de obra nueva aumentan un 29% en Mallorca, el mejor dato en cinco años, aunque "sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda"

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (COAAT) ha visado 1.296 nuevas viviendas en la isla durante el primer semestre de 2026, un 28,7% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 1.007. Se trata del mejor dato para un primer semestre de los últimos cinco años, una evolución impulsada por el fuerte crecimiento de la vivienda plurifamiliar, aunque el sector considera que el ritmo de construcción todavía no basta para responder a las necesidades de acceso a la vivienda.

El presidente del COAAT Mallorca, Luis Alfonso de León, ha destacado que la necesidad de vivienda existente en la isla y los cambios normativos impulsados por el Govern están favoreciendo el aumento de este tipo de promociones. No obstante, ha advertido de que "sigue siendo insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población", si bien ha confiado en que esta tendencia continúe durante lo que queda de año e incluso pueda intensificarse.

Del total de viviendas visadas entre enero y junio, 769 corresponden a promociones plurifamiliares y 527 a unifamiliares, lo que supone un incremento del 59,5% en el primer caso, frente a la práctica estabilidad del segundo, con apenas dos viviendas más que en el primer semestre de 2025. En opinión de De León, este cambio de tendencia debe consolidarse hasta alcanzar una proporción de cuatro viviendas plurifamiliares por cada unifamiliar. "Esos serían los datos lógicos y normales", ha afirmado.

En la misma línea, el secretario técnico del COAAT Mallorca, Mateu Moyà, ha explicado que la diferencia entre ambos tipos de vivienda previsiblemente seguirá ampliándose porque existen "muchos proyectos en marcha" que todavía no se reflejan en las estadísticas.

Aunque el Colegio no dispone de un estudio sobre el porcentaje de viviendas a precio limitado o protegidas, De León ha asegurado que una parte importante de las nuevas promociones responde a los proyectos estratégicos impulsados por el Ejecutivo autonómico. Asimismo, ha considerado que el mercado "se ha equilibrado" respecto a años anteriores, al proliferar edificios destinados al mercado local en barrios de Palma y municipios de la isla y no únicamente promociones orientadas a compradores de alto poder adquisitivo.

Por municipios, Palma concentra la mayor actividad constructora, con 415 viviendas plurifamiliares visadas —un 56% más que hace un año— y 83 unifamiliares. A la capital le siguen Calvià, con 144 viviendas plurifamiliares, y Capdepera, con 58, mientras que en vivienda unifamiliar destacan Manacor, con 31, y Santanyí, con 29.

La rehabilitación sigue al alza

La actividad de rehabilitación mantiene también su crecimiento. Entre enero y junio se visaron 1.771 intervenciones de reforma en viviendas y otros edificios, un 17% más que en el mismo periodo de 2025, con 258 actuaciones adicionales.

Moyà ha destacado que detrás de estos expedientes hay un impacto mucho mayor del que reflejan las cifras, ya que muchas actuaciones afectan a edificios completos y pueden beneficiar a entre 5.000 y 6.000 viviendas. Según ha explicado, esta evolución responde en buena medida al "impulso de los fondos europeos Next Generation para la rehabilitación energética", cuyas ayudas finalizaron el año pasado, así como a las nuevas líneas de financiación previstas por la Unión Europea.

De León ha añadido que el incremento de la rehabilitación también responde al encarecimiento de la vivienda y al interés creciente por mejorar el parque inmobiliario existente, una tendencia que, a su juicio, continuará con las futuras ayudas que gestionará el Govern.

En cuanto al sector hotelero, durante el primer semestre no se ha visado la construcción de ningún establecimiento nuevo, mientras que los proyectos de reforma se han duplicado respecto al mismo periodo del año pasado, al pasar de 20 a 40 hoteles rehabilitados. Según el presidente del COAAT, esta evolución refleja la apuesta por renovar la planta hotelera existente frente a la construcción de nuevos alojamientos.