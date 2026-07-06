Los trabajadores de IB3 denuncian manipulación en la cobertura informativa de la protesta en defensa de es Trenc

Los trabajadores de IB3 han vuelto a denunciar manipulación por parte de la Dirección de Informativos del ente público, encabezada desde mayo de 2024 por Silvia Pol. El comité de empresa ha difundido un comunicado en sus redes sociales en el que asegura que el texto elaborado por el equipo que cubrió la cadena humana en la Ràpita, convocada en protesta por la desprotección de Es Trenc, fue "modificado directamente por la Dirección de Informativos", lo que considera "un ataque muy grave contra la profesionalidad de los trabajadores".

El comité sostiene que la edición minimizó los intentos de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, de "boicotear la protesta". Según denuncia, la pieza original elaborada por el periodista de IB3 sí recogía esos hechos, pero la Dirección decidió eliminarlos de la versión emitida.

El director de IB3 Josep Condony junto a disputados de Vox en el Parlament / B. Ramon

La decisión dio lugar a una situación cuanto menos surrealista. En las imágenes de la noticia aparece Francisca Porquer junto a Sebastià Alzamora mientras este lee el manifiesto y se la ve cantando el lema "Qui estima Mallorca no la destrueix". Sin embargo, al omitirse cualquier referencia al cruce de reproches que mantuvo con varios organizadores y a las burlas que dirigió a los participantes de la manifestación, el resultado es que la pieza transmite la impresión de que la alcaldesa respaldaba la protesta.

El comité también denuncia que los canales digitales de IB3 no informaron sobre la movilización y que únicamente difundieron una noticia sobre las pintadas aparecidas en los búnkeres de la playa, reforzando así el relato impulsado por Francisca Porquer, que centró sus publicaciones en redes sociales en ese supuesto "atentado".

En su comunicado, el comité subraya que quiere denunciar que "no se nos ha dejado ofrecer una noticia rigurosa" y exige a la dirección de IB3 que "deje trabajar a los profesionales de la televisión pública de las Illes Balears para trasladar la información de forma fidedigna".

Denuncias por manipulación en IB3

No es la primera vez que la plantilla de IB3 acusa a la dirección de Informativos de interferir en el trabajo periodístico. Hace poco más de un mes, el comité de empresa ya hizo público otro comunicado en el que expresaba su "preocupación" por una serie de decisiones editoriales que, a su juicio, estaban perjudicando "la calidad, el rigor y la credibilidad del ente público". Entre ellas, denunciaba presiones para no cubrir la manifestación antifascista celebrada en Sa Feixina, en Palma, que reunió a unas 200 personas, mientras que, por decisión editorial, se otorgó una amplia cobertura a las corridas de toros.

Ante esta situación, los trabajadores reclamaron la creación de un Consell de Informatius independiente que garantice el cumplimiento del código deontológico y proteja la independencia de los profesionales. En aquel comunicado, la plantilla denunciaba la "estocada" que, a su entender, están sufriendo los criterios periodísticos bajo la dirección de Josep Codony, al frente de los Informativos desde febrero de 2025.

Las críticas a la gestión informativa de IB3 no son nuevas. Hace un año, la cadena falseó las audiencias para justificar la liquidación de Norats, la miniserie basada en la la historia real de dos mallorquines, un padre y su hijo que permanecieron escondidos durante trece años en la Serra de Tramuntana para escapar de la persecución franquista tras la Guerra Civil. IB3 difundió un comunicado en el que destacaba que el primer episodio no había alcanzado el 1 % de cuota de pantalla, pero omitía que el segundo rozó el 5 % de share.