La segunda ola de calor del verano dispara los termómetros en Mallorca: la Aemet prevé hasta 40 grados

Mallorca entra de lleno en la segunda ola de calor del verano con una previsión que dispara los termómetros durante los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que la isla vivirá jornadas de calor intenso, cielos despejados y temperaturas que podrían alcanzar los 39 o 40 ºC el jueves en el interior.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos los avisos amarillos por altas temperaturas en Mallorca. Hoy y mañana, el aviso afectará al sur, norte, nordeste e interior de la isla entre las 12.00 y las 19.59 horas, con máximas que pueden alcanzar los 37 ºC. El miércoles, la alerta se extenderá a toda Mallorca y las temperaturas subirán hasta los 38 ºC.

El jueves, día clave: hasta 40 grados

El día más duro de esta ola de calor será el jueves. Según la Aemet , el pico de calor podría alcanzarse ese día, en el interior de Mallorca, donde los termómetros alcanzarán los 40 ºC.

Durante toda la semana, los cielos se mantendrán despejados y el viento soplará flojo, con brisas costeras, una combinación que favorecerá la persistencia del calor durante las horas centrales del día.Ç

Noches muy cálidas y aviso por incendios

La Aemet también advierte de temperaturas mínimas muy altas. Esto significa que el calor no dará demasiada tregua durante la noche, especialmente en zonas urbanas y áreas interiores.

A este escenario se suma un dato clave: el riesgo de incendio será muy alto o extremo en las islas, por la combinación de temperaturas elevadas, ambiente seco y fuerte insolación.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

La Aemet apunta a un posible cambio en la Península a partir del próximo fin de semana, con la llegada de una masa de aire más fresco desde el Atlántico. Sin embargo, el organismo explica que en la isla tardará en notarse un poco más la bajada de temperaturas y, posiblemente el calor seguriá siendo intenso hasta principios de la semana que viene.

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Hasta entonces, Mallorca seguirá bajo los efectos de esta segunda ola de calor, con especial precaución entre el mediodía y la tarde, cuando se esperan los valores más altos.