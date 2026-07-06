El Govern cree que la alcaldesa de Campos "solo quería dar su opinión" en la protesta de es Trenc

"La primera manifestación preventiva de la historia". Con estos términos ha calificado la vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas, la protesta celebrada el domingo para denunciar lo que se considera una desprotección del parque natural de es Trenc tras las modificaciones introducidas por el Ejecutivo autonómico en la ley ómnibus.

Estarellas ha expresado el respeto del Gabinete de Marga Prohens ante una concentración "en defensa de una idea" y que se ha llevado a cabo con "moderación", pero al mismo tiempo ha condenado las pintadas que han aparecido en los bunkers existentes en la zona.

Antònia Maria Estarellas junto al conseller de Turismo, Jaume Bauzá / CAIB

También ha expresado su respeto ante la pretensión de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer (PP), de intervenir en el acto, al considerar que solo buscaba "dar su opinión".

"Es Trenc no es toca"

La movilización, convocada por el GOB, Terraferida y Menys Turisme Més Vida, reunió el domingo a unas 10.000 personas, según los organizadores, en el citado enclave bajo el lema "Es Trenc no es toca", ante los cambios aprobados por el Govern y que permiten modificar la idiosincrasia del arenal sin pasar por el Parlament.

Durante este acto, se formó una cadena humana de más de dos kilómetros de largo.