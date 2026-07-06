Prohens responde a los ecologistas tras la manifestación de es Trenc: "Cuando la izquierda modificó la ley de doce espacios naturales no hubo protestas"

Un día después de la celebración de la manifestación ecologista organizada en es Trenc, denunciando que el Govern estaba desprotegiendo este espacio natural, la presidenta Prohens ha querido ser más contundente que nunca: “No habrá ninguna urbanización, ni se va a construir ningún hotel, a pesar de las barbaridades que he escuchado estos días”.

La presidenta Prohens ha reiterado su respeto a que la población se manifieste, pero ha calificado el acto de ayer domingo de “manifestación preventiva. No es una protesta por algo que ha hecho el Govern, o que haya hecho algo diferente a lo que hubieran realizado otros gobiernos de izquierda. Hemos modificado la ley exactamente en los mismos términos que ante lo hizo Francina Armengol sobre doce espacios naturales". Y recordó que en ese momento las organizaciones ecologistas no organizaron ninguna protesta. “Entiendo que se pudieron organizar algunas manifestaciones, pero no se hicieron”, ironizó la líder del Ejecutivo.

Prohens también mostró su absoluto apoyo a todas las leyes autonómicas que se han aprobado en las últimas épocas a favor de la protección del territorio de las islas. Y reiteró que “estoy muy orgullosa que las principales leyes de protección se han aprobado a propuesta del PP y esta realidad a la izquierda le pica”. Recordó, por ejemplo, la ley de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) o la ley de espacio naturales (LEN). Y por ello, reiteró su compromiso absoluto en mantener toda la protección necesaria sobre el espacio natural de es Trenc.

La líder del PP balear predijo que a partir de ahora se van a organizar otras manifestaciones preventivas, pero quiso lanzar un mensaje muy claro a los ecologistas después de la protesta del domingo: “Es Trenc no se toca, seguirá siendo nuestro paraíso”.

Aunque la presidenta reconoce que está muy lejos de los mensajes que se escucharon durante la protesta del domingo, también quiso dejar muy claro que respetaba cualquier iniciativa de movilización ciudadana, “aunque no la comparta”.

Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc / Ana B. Muñoz

Mucho más contundente fue para denunciar, como hizo el domingo, las pintadas reivindicativas que aparecieron en las paredes de los búnkeres: “es Trenc es la playa, las dunas, pero también es el patrimonio cultural y arquitectónico”. Por eso exigió que también se denuncie la vandalización de los bunkers porque “la gente se puede manifestar sin provocar destrozos y sin faltar al respeto, sobre todo cuando te estás manifestando para pedir respeto por un espacio natural”, insistió.

También rechazó las acusaciones de que se ha aprobado esta modificación legal a través de un decreto ley para impedir la participación ciudadana. “Desde la semana pasada estamos modificando la normativa de Cabrera para ampliar la zona marítima protegida del archipiélago. También la hemos modificado vía decreto para convertir Cabrera en el parque marítimo más extenso del Mediterráneo y este proyecto lo hemos aprobado en contra del criterio del Gobierno central y sin los votos de los socialistas”.

Prohens reiteró el compromiso de su Govern de continuar con una política de protección del territorio. “Proteger no es solo ir un domingo a manifestarse y pintar los búnkeres. Proteger es gestionar”. Recordó Prohens que al hacerse cargo del Govern “nos encontramos los planes de protección de muchos espacios naturales que ya habían caducado o que estaban obsoletos, abandonados en los cajones. Nosotros los hemos actualizado y en ningún caso hemos eliminado una sola protección de estos espacios”.

En esta misma línea, recordó Prohens que también el Ejecutivo ha comprado esta legislatura tres fincas privadas para convertirlas en espacios públicos, para que los ciudadanos puedan disfrutar de estos espacios.

El último mensaje que quiso lanzar la presidenta, para responder a las acusaciones vertidas contra el Govern en la manifestación del domingo, es que “no habrá jamás urbanizaciones ni hoteles en es Trenc”.