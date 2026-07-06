Prohens evita criticar a la alcaldesa de Campos, pero reitera que "mi estilo es el respeto"
Xisca Porquer acudió a la playa de es Trenc para mostrar su oposición a los manifestantes
A la presidenta Prohens no le agradó que la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, que es de su mismo partido, acudiera el domingo a la playa de es Trenc y se situara junto a los manifestantes, aunque tampoco quiso desacreditarla públicamente.
En un acto celebrado esta mañana en la conselleria de Industria, la presidenta señaló que “conocen el estilo de mi gobierno. Es una sociedad libre y democrática todos tenemos derecho a manifestarse. Y el Govern también tiene derecho a desmontar las causas de la manifestación”.
Al insistirle sobre si entendía que la actuación de la alcaldesa de Campos se podía interpretar como una provocación hacia los ciudadanos concentrados en la playa, tampoco quiso entrar mucho más sobre este tema, pero reiteró que “mi estilo es otro. Mi estilo es el respeto, sin entrar en provocaciones”, sosteniendo además que Mallorca es una tierra “libre para manifestarse”.
La opinión de Prohens coincide el posicionamiento de la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas, que ha señalado que entendía que la alcaldesa Poquer “solo quería expresar su opinión” sobre los motivos de la protesta organizada en la playa de es Trenc.
Lo cierto es que la presencia de la política de Campos en la manifestación del pasado domingo sí fue interpretada por muchos de los ciudadanos como una provocación por parte de la alcaldesa del municipio.
Porquer se situó junto al escritor Alzamora, que estaba leyendo un manifiesto y quiso que los medios de comunicación captaran su presencia en la protesta, a la que acudió vestida en biquini. Su presencia provocó que varios de los manifestantes le reprocharan su actitud y le exigieran que se marchara. La alcaldesa, lejos de arrepentirse, se dedicó a lanzar besos a los manifestantes, de tal manera que muchos de ellos interpretaron que se estaba burlando de ellos.
El público en general respondió son silbidos contra la mandataria política y elevaron el tono de las consignas a favor de la defensa del parque natural. Porquer no consiguió que se interrumpiera la lectura del manifiesto, aunque dejó muy clara su oposición a que se celebrara este tipo de actos de protesta, porque defiende que la modificación normativa no representa reducir el grado de protección de la zona de es Trenc.
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