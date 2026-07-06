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El plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares subirá hasta los 697 euros al mes

Las cuantías varían en función de los diferentes grupos profesionales y las islas

Una empleada pública durante su jornada laboral, en la oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Una empleada pública durante su jornada laboral, en la oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria / GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

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EP

Palma de Mallorca

Gobierno central y sindicatos han cerrado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado mejoras en el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares con cuantías que oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales y las islas.

El CSIF ha celebrado las mejoras conseguidas, que servirán para compensar el coste de la vida, las dificultades de movilidad, el acceso a la vivienda, entre otros factores en esta comunidad autónoma.

Para la organización sindical, esta actualización es independiente a las mejoras que se deben negociar para el conjunto de territorios afectados en los términos recogidos en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía.

Así, esta actualización debe hacerse extensiva al conjunto de empleadas y empleados públicos de esos territorios (Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Valle de Arán), así como en todas las administraciones (sanidad, educación, justicia transferida, autonómica, local y empresas públicas). Esta negociación debe cerrarse antes de que finalice el año.

Nuevas cuantías en Baleares

La situación geográfica de estos territorios les otorga unas características especiales que los convierte en destinos con muchas dificultades para su cobertura. Esta circunstancia perjudica el mantenimiento de los servicios públicos por la falta de atractivo para los profesionales públicos y provoca una fuga constante de talento.

El acuerdo suscrito este lunes determina que en el caso de Mallorca, el complemento de los funcionarios A1 pasa de 115,01 a 214,61 euros; el de los A2 de 92,5 a 175,4; el de C1 pasa de 80,51 a 144,6; el de C2 de 53,39 a 119,2, y el de AP pasa de 49,48 a 105,31 euros.

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Para el resto de islas, los A1 pasan de 127,33 a 697,6 euros; los A2 de 110,99 a 502,30 euros; los funcionarios C1 pasan de 101,42 euros de complemento a 405,10; los C2 de 68,60 a 297,90 euros y los AP pasan de 68,03 a 263,17 euros.

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