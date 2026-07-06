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La OCB insiste: quiere que el aeropuerto pase a llamarse "Aeroport de Palma (Mallorca)"

Instan al ministro Óscar Puente a adaptar la denominacion del aeródromo a la toponimia oficial

El aeropuerto con el cartel de 'Aeropuerto de Palma de Mallorca'

El aeropuerto con el cartel de 'Aeropuerto de Palma de Mallorca' / DM

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EP

La Obra Cultural Balear (OCB) ha solicitado de nuevo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que modifique la denominación oficial del Aeropuerto de Palma de Mallorca para adaptarla a la toponimia oficial y pase a llamarse 'Aeroport de Palma (Mallorca)' o 'Aeroport de Palma-Mallorca'.

La entidad ha remitido una nueva carta al ministerio después de la respuesta recibida en diciembre a una primera petición formulada en septiembre del pasado año.

En ella, el departamento defendía mantener la referencia a Mallorca en la denominación del aeropuerto por criterios de identificación internacional y siguiendo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La OCB apela a la toponimia oficial

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha recordado que la denominación oficial de la capital balear es únicamente "Palma", conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Capitalidad y el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial, donde desde 2017 solo figura esa denominación.

La entidad considera que la respuesta del ministerio supone un cambio respecto a su petición inicial, ya que admite la conveniencia de mantener la referencia a la isla, pero no justifica que esta deba formar parte del topónimo de la ciudad.

Dos alternativas para el nombre del aeropuerto

Por ello, la organización ha sugerido una fórmula que permita compatibilizar los criterios de identificación aeroportuaria con el respeto a la toponimia oficial.

En concreto, plantea que la infraestructura pase a denominarse "Aeroport de Palma (Mallorca)" o "Aeroport de Palma-Mallorca", siguiendo el modelo de otros aeropuertos internacionales que incorporan el nombre del territorio al que prestan servicio mediante un paréntesis o un guion, sin alterar el nombre oficial de la ciudad.

Instan a Óscar Puente a modificar la denominación

La OCB ha recordado además que la competencia en materia de toponimia corresponde a la comunidad autónoma y que la Ley de Normalización Lingüística establece que las denominaciones oficiales de los topónimos son las únicas legales.

Noticias relacionadas

Por ello, la organización ha instado al ministro Óscar Puente a dictar una orden para modificar la denominación oficial del aeropuerto conforme a alguna de las fórmulas propuestas.

TEMAS

  • Mallorca
  • aeropuerto
  • Toponimia
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