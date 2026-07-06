La OCB insiste: quiere que el aeropuerto pase a llamarse "Aeroport de Palma (Mallorca)"
Instan al ministro Óscar Puente a adaptar la denominacion del aeródromo a la toponimia oficial
EP
La Obra Cultural Balear (OCB) ha solicitado de nuevo al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que modifique la denominación oficial del Aeropuerto de Palma de Mallorca para adaptarla a la toponimia oficial y pase a llamarse 'Aeroport de Palma (Mallorca)' o 'Aeroport de Palma-Mallorca'.
La entidad ha remitido una nueva carta al ministerio después de la respuesta recibida en diciembre a una primera petición formulada en septiembre del pasado año.
En ella, el departamento defendía mantener la referencia a Mallorca en la denominación del aeropuerto por criterios de identificación internacional y siguiendo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La OCB apela a la toponimia oficial
El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha recordado que la denominación oficial de la capital balear es únicamente "Palma", conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Capitalidad y el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial, donde desde 2017 solo figura esa denominación.
La entidad considera que la respuesta del ministerio supone un cambio respecto a su petición inicial, ya que admite la conveniencia de mantener la referencia a la isla, pero no justifica que esta deba formar parte del topónimo de la ciudad.
Dos alternativas para el nombre del aeropuerto
Por ello, la organización ha sugerido una fórmula que permita compatibilizar los criterios de identificación aeroportuaria con el respeto a la toponimia oficial.
En concreto, plantea que la infraestructura pase a denominarse "Aeroport de Palma (Mallorca)" o "Aeroport de Palma-Mallorca", siguiendo el modelo de otros aeropuertos internacionales que incorporan el nombre del territorio al que prestan servicio mediante un paréntesis o un guion, sin alterar el nombre oficial de la ciudad.
Instan a Óscar Puente a modificar la denominación
La OCB ha recordado además que la competencia en materia de toponimia corresponde a la comunidad autónoma y que la Ley de Normalización Lingüística establece que las denominaciones oficiales de los topónimos son las únicas legales.
Por ello, la organización ha instado al ministro Óscar Puente a dictar una orden para modificar la denominación oficial del aeropuerto conforme a alguna de las fórmulas propuestas.
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
- La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
- Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
- Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
- Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
- Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
- Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc