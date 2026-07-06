Més acusa al Govern de ignorar el "clamor ciudadano" contra la desprotección del territorio tras la cadena humana en es Trenc

Més per Mallorca ha reivindicado este lunes el éxito de la cadena humana celebrada este domingo en es Trenc y ha asegurado que la elevada participación demuestra el rechazo de una parte "muy importante" de la sociedad mallorquina a las políticas territoriales impulsadas por el Govern de Marga Prohens. La formación considera que la movilización constituye una respuesta ciudadana a las modificaciones legales que las entidades ecologistas y la oposición interpretan como el primer paso hacia una rebaja de la protección del parque natural, extremo que el Ejecutivo autonómico niega.

Los ecosoberanistas sostienen que la protesta confirma que la defensa de es Trenc trasciende el ámbito político y conecta con una preocupación ampliamente compartida por la ciudadanía. "La movilización evidencia que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar ningún paso atrás en la conservación de un espacio tan emblemático como es Trenc", ha afirmado el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

El dirigente ecosoberanista ha defendido que "la defensa del territorio no es una cuestión ideológica, sino una responsabilidad compartida con las generaciones presentes y futuras", al tiempo que ha reprochado al Govern haber abierto un debate que, a su juicio, pone en cuestión décadas de consenso sobre la preservación de uno de los espacios naturales más valiosos de Mallorca.

Papel histórico del PSM

Además de valorar la movilización, Més ha querido reivindicar el papel histórico que el nacionalismo de izquierdas desempeñó en la protección de es Trenc. La formación recuerda que el PSM, antecedente político de Més per Mallorca, fue una de las organizaciones que más activamente participó en la defensa del paraje frente a los proyectos urbanísticos que amenazaban la zona de ses Covetes.

En este sentido, Apesteguia ha rememorado uno de los episodios más significativos de aquella lucha. Según ha explicado, el PSM llegó a avalar con diez millones de pesetas el proceso judicial contra la urbanización de ses Covetes, asumiendo un importante riesgo económico para intentar frenar el desarrollo urbanístico.

"Personas con nombres y apellidos del GOB y del PSM avalaron con su patrimonio aquel proceso judicial, con el riesgo de perder su casa", ha recordado el dirigente de MÉS, quien ha utilizado ese precedente para subrayar el compromiso histórico de ambas organizaciones con la conservación del litoral mallorquín. La formación considera que esa trayectoria explica su implicación en el actual conflicto y sostiene que la defensa de es Trenc forma parte de su identidad política desde hace décadas.

Críticas a la respuesta del PP

Por otra parte, Apesteguia también ha criticado la respuesta del Govern y del PP tras la cadena humana. El coordinador general de Més ha lamentado "el intento de la derecha de desviar el foco de atención de un clamor ciudadano clarísimo y multitudinario", después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, acusara a las entidades convocantes de la protesta de difundir "mentiras" al sostener que el espacio natural está amenazado.

La movilización de este domingo reunió a miles de personas a lo largo de la playa de es Trenc para reclamar que no se rebaje el nivel de protección del parque natural. El Ejecutivo autonómico insiste, sin embargo, en que la reforma no reduce la protección de es Trenc y sostiene que únicamente adapta el procedimiento para futuras modificaciones del PORN, una explicación que tanto las entidades convocantes como los partidos de la oposición consideran insuficiente.

En este contexto, Més per Mallorca ha querido agradecer expresamente el trabajo de las entidades organizadoras y de todas las personas que participaron en la cadena humana, al tiempo que ha reafirmado su compromiso de seguir defendiendo es Trenc y el territorio tanto desde las instituciones como junto a la sociedad civil, convencido de que la preservación del espacio natural constituye una cuestión de interés general para Mallorca.