Hacienda acelera la reforma de la financiación autonómica y enviará esta semana su propuesta a Baleares

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de imprimir una "prisa insólita" a la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica con el objetivo de desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Así lo ha manifestado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde, según ha explicado, el Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas un calendario acelerado para intentar cerrar el nuevo modelo de financiación antes de que finalice julio.

Costa ha explicado que del encuentro ha salido con la impresión de que el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días la senda de estabilidad y tratará de impulsar de manera inmediata unos nuevos Presupuestos Generales del Estado o, en sus palabras, "unos pseudo-presupuestos". Además, ha señalado que el Ministerio remitirá esta misma semana a las autonomías el documento con la propuesta de reforma del sistema de financiación que ya fue presentada hace unos meses por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Según el vicepresidente balear, el próximo 14 de julio se reunirá el Comité Técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar la propuesta, mientras que el 29 de julio está prevista una nueva reunión del CPFF en la que se someterá a votación el nuevo sistema de financiación autonómica.

Costa ha asegurado que este cambio de ritmo responde a motivos políticos y no a una voluntad real de alcanzar un acuerdo. "De repente, al señor Sánchez le ha entrado una prisa insólita que nosotros atribuimos a una cortina de humo para intentar tapar los numerosos casos de corrupción que afectan al Gobierno de España", ha afirmado.

En este sentido, ha sostenido que el Ministerio de Hacienda intenta transmitir una imagen de normalidad institucional que, a su juicio, no se corresponde con la situación política actual. "Se intenta simular una supuesta normalidad en la negociación de los presupuestos y del sistema de financiación cuando la realidad es absolutamente contraria a la que está viviendo el Gobierno de España", ha señalado.

El vicepresidente ha insistido en que el Ejecutivo central "está inundado de corrupción" y ha puesto en duda que disponga de la estabilidad parlamentaria necesaria para aprobar tanto unas nuevas cuentas públicas como una reforma de la financiación autonómica. "Es realmente sorprendente la forma de actuar del Gobierno de España. Intenta simular que tiene capacidad para aprobar unos presupuestos o un nuevo sistema de financiación cuando esa normalidad, evidentemente, no existe", ha declarado.

Costa ha avanzado que el Govern balear mantendrá la posición que ha venido defendiendo hasta ahora durante toda la negociación y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico actuará "en coherencia" con los planteamientos que ha expresado en los últimos meses respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Senda de estabilidad

Por otra parte, el Govern ha votado en contra de la propuesta de regla de gasto del 4% planteada por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Costa ha argumentado que ese límite resulta "insuficiente" porque el Ejecutivo central obliga a las comunidades a asumir incrementos de gasto superiores, como la subida salarial del 4,5% prevista para los funcionarios en 2027, además del aumento del coste de servicios como la sanidad, la educación o la dependencia.

Costa también ha defendido que Baleares debería poder incrementar su gasto al cumplir ampliamente los objetivos de déficit y deuda fijados por el Ministerio de Hacienda. Ha destacado que la comunidad ha reducido su deuda en más de 500 millones de euros en los dos últimos años, presenta una ratio de deuda sobre el PIB del 17,5% (por debajo de los objetivos estatales hasta 2029) y acumula tres ejercicios consecutivos con superávit. Según el vicepresidente, esta situación ha permitido bajar impuestos, aumentar la inversión y acceder a mejores condiciones de financiación, por lo que ha acusado al Gobierno de utilizar este debate como una "cortina de humo" para proyectar una imagen de normalidad política pese a los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.