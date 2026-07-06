El Govern pagará las cuotas de los autónomos de Baleares que estén de baja médica

A partir de este año el Govern abonará los gastos de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos que se ven en la obligación de solicitar la baja laboral. Esta ayuda, anunciada esta mañana por la presidenta Prohens, se prolongará durante los dos primeros meses, ya que a partir del tercer mes de baja el pequeño empresario ya no tiene la obligación de abonar los gastos de las cotizaciones sociales.

Este anuncio de ayudas públicas ha coincidido con la inauguración de la primera oficina del autónomo de Baleares, que físicamente estará situada en la conselleria de Empresa, ubicada en el Polígono de Son Castelló. El objetivo es ofrecer información, asesoramiento y sobre todo acompañamiento de estos trabajadores, tanto a los que ya estén activos, como a los emprendedores que se estén planteando iniciar un proyecto laboral por su cuenta.

Los autónomos estarán atendidos por funcionarios, que les explicarán las ayudas, las subvenciones y las convocatorias dirigidas a este sector, que en Baleares alcanza la cifra de casi 110 mil.

Marga Prohens, en la presentación de esta oficina, ha reiterado el compromiso de su equipo de gobierno de defender la figura del autónomo, de tal manera que es necesario “hacerles la vida más fácil”. Reiteró su deseo de que esta oficina se convierta en un espacio de referencia, porque es necesario que estos trabajadores reciban un asesoramiento acorde a la importancia de la labor que desarrollan y del peso que tienen en la economía balear. “El Govern se ha situado al lado de los autónomos para echarles una mano y ponerles las cosas más fáciles”, reiteró. Desde esta oficina se ofrecerá un asesoramiento personal a cada una de estas personas que trabajan por su cuenta, a la vez que se intentará resolver todas las dudas burocráticas o administrativas que se puedan presentar. “Estamos simplificando la tramitación burocrática, que no puede ser un obstáculo que pueda afectar al impuso económico de Baleares”, reiteró Prohens, que insistió en el compromiso del Govern en defender a estos emprendedores durante todas las etapas que afronta cada negocio.

Sobre el nuevo escudo social que impulsa el Ejecutivo para defender al autónomo cuando no pueda trabajar y esté enfermo, la presidenta detalló que la partida económica que se destina a este proyecto es de 600.000 euros. Defendió que los empleados que trabajan por su cuenta también tienen derecho a estar de baja por enfermedad y que no hay ninguna ley que les obligue a convertirse en héroes que no enferman nunca. Explicó que aunque un autónomo no pueda trabajar, la Seguridad Social le sigue cobrando las cuotas de los dos primeros meses. Por ello, esta partida económica se dedicará a cubrir estos gastos. La cantidad máxima que se abonará por trabajador será de 800 euros, que corresponde a las dos primeras mensualidades de baja médica. Si la baja se prolonga más tiempo el trabajador autónomo está exento de pagar estas cuotas de la Seguridad Social.

También criticó Prohens el poco apoyo que tiene el autónomo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que se niega a reconocerle unos derechos que sí se les aplica al resto de trabajadores. Citó el ejemplo del aumento de los costes que ha supuesto el conflicto de Irán, con un encarecimiento de los precios. “El Gobierno Central quiere que el autónomo pague las consecuencias de la guerra, pero nosotros estamos dispuestos a ayudarle”, reiteró la presidenta, que se mostró muy satisfecha con este nuevo proyecto que está impulsando su Govern a través del pago de estas ayudas económicas.

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Este doble proyecto se impulsa desde la conselleria que dirige el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro. A la presentación han acudido representantes de la patronal de empresarios y de pequeñas asociaciones empresariales.