Galmés intenta cerrar la crisis de los coches oficiales con otra comparecencia de Bestard y un nuevo protocolo

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha optado por poner de nuevo al vicepresidente Pedro Bestard en primera línea del escándalo por el uso de los vehículos oficiales. El dirigente de Vox volverá a comparecer este jueves, apenas unas horas antes del pleno extraordinario solicitado por PSIB y MÉS para depurar responsabilidades políticas por el uso "no apropiado" de tres coches corporativos. La intervención llega después de que un informe de la Secretaría Técnica contradijera las explicaciones que ofreció Bestard en su primera comparecencia.

La estrategia del equipo de gobierno pasa por aprobar un protocolo interno para regular el uso de los vehículos oficiales, una medida que la oposición interpreta como un intento de dar carpetazo al caso sin exigir responsabilidades políticas. Tanto MÉS per Mallorca como el PSIB sostienen que el problema nunca ha sido la falta de normas, sino el incumplimiento de las ya existentes, y mantienen la exigencia de que Galmés destituya o fuerce la dimisión de su socio de Vox.

La portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, considera que el nuevo protocolo "cierra en falso" el escándalo. A su juicio, el Código Ético del Consell ya establece que los vehículos oficiales solo pueden utilizarse para el ejercicio de las funciones del cargo y tipifica como una infracción muy grave el uso indebido de recursos públicos. "Si el PP hubiera hecho cumplir el Código Ético del Consell, hoy no haría falta inventar ningún protocolo nuevo. Lo que ha fallado no es la regulación, sino la voluntad política de exigir responsabilidades a sus socios de gobierno", ha afirmado.

Perelló sostiene que la aprobación del protocolo constituye una "confesión implícita" de que el gobierno insular ha sido incapaz de hacer cumplir sus propias normas. "Este protocolo es un parche. Lo que tocaba era actuar cuando se conocieron los hechos, exigir responsabilidades y hacer cumplir el Código Ético. En lugar de eso, el PP ha protegido a Pedro Bestard durante semanas y ahora pretende vender como solución lo que solo es una operación de maquillaje", ha denunciado.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz socialista, Catalina Cladera, quien ha calificado de "impresentable" que Galmés pretenda cerrar el caso con un reglamento interno. "El presidente del Consell quiere hacer ver que el problema es la falta de protocolo, cuando lo que ha ocurrido es mucho más grave: se han utilizado recursos públicos para fines personales y de partido, y eso exige responsabilidades inmediatas", ha señalado.

Cladera ha acusado además a Galmés de escudarse en informes técnicos para rebajar la gravedad del caso, pese a que, según ha recordado, la propia Secretaría Técnica describió un uso irregular de los vehículos oficiales. Por ello, ha insistido en que el pleno extraordinario debe servir para depurar responsabilidades políticas y no para dar por cerrado el asunto. "El Consell no necesita un reglamento nuevo; necesita que Galmés asuma su responsabilidad y cese a Pedro Bestard", ha concluido.