La Fundación Deixalles atendió a más de 1.500 personas y formalizó 162 contratos de inserción en 2025

La Fundación Deixallesatendió durante 2025 a un total de 1.557 personas a través de sus diferentes proyectos sociales, consolidando una labor centrada en la inserción sociolaboral, la formación y la reutilización de recursos. La entidad, que cuenta con 202 trabajadores, de los cuales el 59% son mujeres, cerró el ejercicio con un incremento del 5% en sus ingresos, mientras que las subvenciones aumentaron un 15%.

Uno de los principales programas desarrollados durante el año fue el de proyectos prelaborales, en el que participaron 178 personas. Según los datos de la entidad, el 81% mejoró sus competencias sociales y laborales tras completar el itinerario. Entre los participantes, el 45% fueron mujeres, el 31% tenía entre 25 y 45 años, el 68% no percibía ninguna prestación económica y el 53% era de nacionalidad española.

Los participantes también realizaron talleres relacionados con la recogida selectiva, la clasificación y reutilización de ropa, costura, carpintería, restauración de juguetes y libros, además de atención al público, entre otras actividades. Asimismo, otras 18 personas fueron atendidas en el servicio de Terapia Ocupacional.

En el ámbito de la formación, 47 personas participaron en distintos proyectos destinados a mejorar su empleabilidad. Durante 2025, se desarrolló un curso para capacitar a personas en la gestión de residuos, financiado con fondos propios, que permitió la inserción laboral de cinco participantes; y otro de personal polivalente financiado por el Ayuntamiento de Ibiza, en el que el 48% de los alumnos consiguió acceder a un empleo. Además, a finales de año, comenzaron dos nuevas formaciones enmarcadas en el programa de Garantía Juvenil, dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad y desarrolladas en Palma y Manacor.

La orientación laboral volvió a ser uno de los servicios con mayor volumen de usuarios. En total, 1.053 personas fueron atendidas y el 41% logró incorporarse al mercado laboral. Dos de cada tres usuarios eran mujeres en situación de exclusión sociolaboral. Durante el año, los técnicos de la fundación visitaron 243 empresas y firmaron 50 convenios de colaboración para favorecer nuevas oportunidades de empleo. La entidad también prestó atención a 94 personas con trastorno de salud mental en los servicios que desarrolla en Calvià e Ibiza en colaboración con la administración pública.

En cuanto a la contratación, durante 2025, se formalizaron 162 contratos de inserción, de los cuales 34 fueron generados directamente por la actividad de la propia fundación. Entre estas contrataciones, el 23% correspondió a mujeres, el 60% a personas mayores de 45 años y el 92% a personas que no recibían ninguna ayuda económica. Además, el 35% consiguió posteriormente una inserción laboral en el mercado ordinario.

Presentación Memoria de Actividades 2025

Este lunes ha tenido lugar la presentación de la memoria de actividades de 2025 de la Fundación Deixalles, que ha contado con la presencia de la presidenta de la entidad, Llucia Forteza; y la directora, Xesca Martí. Forteza ha señalado que existen factores que dificultan mejorar estos resultados, especialmente “el acceso a la vivienda y la falta de recursos económicos”. Asimismo, ha recordado que los procesos de inserción “suelen ser largos, pudiendo prolongarse hasta tres años”.

Por su parte, Martí ha asegurado que las cifras son “similares” a las registradas en ejercicios anteriores, aunque ha advertido de un cambio en el perfil de las personas atendidas. Según ha explicado, actualmente llegan usuarios con “problemáticas más complejas y acumuladas que requieren un acompañamiento más intenso”. "Muchos están viviendo en la calle", ha afirmado, lo cual refleja el endurecimiento de la exclusión social y las dificultades para lograr una inserción estable.