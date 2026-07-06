Coalició per Mallorca se suma a la presión sobre el Govern para blindar es Trenc: exige mantener "intacta" la protección del espacio natural

Coalició per Mallorca reclama que se mantenga "intacta" la protección de es Trenc y ha rechazado cualquier iniciativa que suponga un retroceso en su conservación del parque natural tras la multitudinaria cadena humana organizada este fin de semana.

Con este posicionamiento, la formación se incorpora al debate abierto en las últimas semanas. Aunque el Govern insiste en que la protección del espacio no se verá alterada y acusa a las entidades ecologistas de "mentir" al afirmar que el parque está en peligro, la reforma ha provocado un amplio rechazo entre organizaciones ambientales y sociales, que consideran que abre la puerta a una futura flexibilización de las limitaciones vigentes.

Ese malestar se trasladó este domingo a la playa de es Trenc, donde miles de personas participaron en una cadena humana convocada por distintas entidades para reclamar que no se rebaje el nivel de protección del espacio natural. Los organizadores denunciaron que la modificación legislativa supone un cambio de paradigma en la gestión del parque, mientras que el Govern reiteró que no existe ninguna amenaza para el enclave y defendió que la reforma únicamente adapta el procedimiento administrativo para modificar el PORN en el futuro.

En este contexto, Coalició per Mallorca considera que es Trenc constituye "un símbolo de Mallorca" y forma parte del patrimonio ambiental, paisajístico e identitario de la isla, por lo que entiende que cualquier retroceso en su protección supondría un error. La coalición sostiene que la defensa de los espacios naturales "no es un obstáculo para el desarrollo de Mallorca, sino una garantía de futuro". A su juicio, preservar el territorio significa proteger los recursos naturales, la biodiversidad y un paisaje que constituye uno de los principales elementos diferenciales de la isla frente a otros destinos turísticos del Mediterráneo.

La formación también vincula la conservación del territorio con el propio modelo de isla que defiende. "Quien ama Mallorca la protege", afirma, a la vez que reclama que no se dé "ni un paso atrás" en la protección de es Trenc. También piden a todas las administraciones públicas que actúen con responsabilidad para preservar los valores ambientales que han convertido este espacio en un referente internacional.

Coalició per Mallorca sostiene que la protección del territorio debe entenderse como una política estratégica y no únicamente ambiental, al considerar que el paisaje constituye uno de los principales activos sociales, culturales y económicos de la isla. En este sentido, insiste en que conservar enclaves como es Trenc no es incompatible con el progreso, sino una condición indispensable para garantizar un desarrollo sostenible y preservar la calidad de vida de las generaciones futuras.

La formación concluye que situar a Mallorca "en el centro" de las decisiones políticas también implica blindar aquellos espacios que forman parte de la identidad colectiva de la isla. "La protección de es Trenc es una cuestión de respeto por nuestro patrimonio natural, por nuestra identidad y por las generaciones futuras. Es Trenc no se toca", sentencia la coalición, que se suma así al creciente frente político y social que reclama mantener el máximo nivel de protección sobre uno de los espacios naturales más emblemáticos de Baleares.