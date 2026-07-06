Los autónomos de Baleares celebran la ayuda del Govern para cubrir las cuotas durante las bajas médicas

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en Baleares ha respaldado el paquete de medidas presentado por el Govern para reforzar la protección del colectivo, entre ellas la nueva línea de ayudas que permitirá sufragar las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia durante los dos primeros meses de una baja médica.

La reacción de la organización llega después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, anunciara este lunes un "escudo" para los autónomos dotado con 600.000 euros, con ayudas de hasta 800 euros por beneficiario para compensar el pago de las cotizaciones durante los primeros 60 días de incapacidad temporal.

La presidenta de ATA Baleares, Magdalena Comas, ha calificado la iniciativa como "un avance muy importante para la protección del colectivo" y ha recordado que se trata de una de las principales reivindicaciones que la asociación lleva años defendiendo tanto en Baleares como a nivel estatal.

"Es una muy buena señal de apoyo del Govern que demuestra que quiere estar al lado de los autónomos cuando más lo necesitan, ofreciendo seguridad, alivio económico y protección real en situaciones de incapacidad temporal", ha afirmado Comas. La responsable de ATA ha añadido que la medida permitirá a muchos profesionales "dedicar menos tiempo a la burocracia y más a lo que sabemos hacer, emprender, crecer y fortalecer la economía de Baleares".

La organización ha subrayado que los trabajadores autónomos deben seguir abonando sus cotizaciones durante los primeros 60 días de baja, pese a que sus ingresos se reducen o desaparecen, una situación que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad de numerosos pequeños negocios.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, quien ha calificado la medida como una "gran iniciativa", tras asegurar que, "frente a la inacción del Gobierno en mejorar la protección social de los autónomos, el Govern de Baleares pagará la cuota los dos primeros meses de baja por enfermedad de los autónomos".

Respaldo a la Oficina del Autónomo

ATA Baleares también ha celebrado la puesta en marcha de la primera Oficina del Autónomo de las islas, inaugurada este lunes por el Ejecutivo autonómico para ofrecer información, asesoramiento y acompañamiento tanto a los trabajadores por cuenta propia como a quienes deseen iniciar un proyecto empresarial.

Comas ha destacado que este nuevo servicio "supone un paso decisivo para dar apoyo a los más de 100.000 autónomos de nuestras islas" y ha asegurado que la oficina será "una puerta abierta de información clara, trámites más ágiles, subvenciones más accesibles y una administración más cercana".

El nuevo recurso, impulsado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, prestará asesoramiento personalizado sobre ayudas, subvenciones y trámites administrativos, una medida que ATA considera complementaria al nuevo sistema de ayudas por incapacidad temporal anunciado por el Govern.