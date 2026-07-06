Acuerdo histórico entre Govern y sindicatos: los trabajadores de las empresas instrumentales de Baleares cobrarán la carrera profesional

El Govern y los representantes sindicales lo han calificado de acuerdo histórico: todo el personal laboral que trabaje en las empresas públicas instrumentales de Baleares cobrará el complemento de la carrera profesional, de tal manera que se verá incrementado el sueldo.

Este acuerdo, tras varios meses de negociación, ha sido ratificado esta mañana por la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer y por los representantes de los distintos sindicatos que han participado en dicha negociación. El acuerdo supone extender el derecho a que se le reconozca la carrera profesional a todos los empleados que trabajen en las empresas del sector instrumental de la comunidad autónoma y que no son funcionarios. La medida puede beneficiar alrededor de unas 5.000 personas. Las cantidades van en función de la categoría y experiencia laboral del empleado, pero se calcula que serán entre los cien a los mil euros más cada mes. La cifra económica se determinará tras estudiar caso por caso, pero tiene efectos inmediatos. Este trámite de comprobación se puede prolongar durante más de un año, según han señalado los responsables de este acuerdo.

“Es un día histórico para los trabajadores del sector público instrumental de nuestra comunidad autónoma. Esta legislatura es la del reconocimiento de los derechos a los empleados públicos, sean funcionarios o trabajadores laborales. El esfuerzo económico devolviendo derechos recortados por el anterior Govern ha sido inmenso, fruto del compromiso de la presidenta que ahora cumplimos”, ha destacado Cabrer.

A partir de ahora la carrera profesional será reconocida a todo el personal laboral al servicio de los entes del sector público instrumental de la comunidad autónoma, aunque se excluye a los organismos autónomos.

El Govern ha aclarado que no se aplicará al personal directivo profesional, a los órganos unipersonales de dirección de los entes del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de Baleares ni a otros colectivos de personal a los que su normativa específica les excluye de la aplicación de este sistema de carrera. Este reconocimiento supone una inversión de 14 millones de euros, según ha detallado la consellera Cabrer.

En el acuerdo se ha establecido un calendario de pago para abonar este plus económico. El calendario se establece desde principios de este año hasta el mes de enero de 2028. Asimismo, también se beneficiarán los trabajadores que inician el proceso de jubilación en los próximos meses.

El acuerdo ha sido suscrito por los principales sindicatos de Baleares. Comisiones Obreras, UGT, Stei, USO y Csif apoyan esta iniciativa del Govern Prohens.

Los representantes sindicales han mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. Han coincidido que el reconocimiento de la carrera profesional es una forma de premiar la fidelidad y el trabajo que realizan estos empleados de las empresas instrumentales, que calificaron como básicas para el funcionamiento de los servicios públicos. Han reiterado que llevaban diez años reclamando el pago de este plus económico y han señalado que de esta manera se podrá evitar la fuga de estos empleados con experiencia hacia otras empresas con mejores condiciones económicas. También destacaron que la medida beneficiará a los trabajadores que están a punto de jubilarse, a los que también se les reconocerá su derecho a cobrar el plus de la carrera profesional.