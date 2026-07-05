Transporte
El transporte ‘pirata’ se dispara en las zonas de ocio y el aeropuerto de Mallorca
La patronal de taxistas de la part forana reclama la implicación de las policías locales ante la escasez de inspectores del Govern
Taxistas y Conselleria van a tener una reunión el día 8 para abordar el intrusismo
Las irregularidades en el sector del transporte por carretera siguen evolucionando al alza en Mallorca pese a las constantes advertencias que desde colectivos como el del taxi se vienen lanzando, y se detectan no solo en el aeropuerto de Palma, sino también en las zonas con mayor peso del ocio nocturno o de instalaciones hoteleras, según lamenta la presidenta de la federación de autotaxi de la part forana, María del Carmen Navarro. En su opinión, los servicios de inspección del Govern han demostrado ser claramente insuficientes para hacer frente a estas situaciones, y reivindica una mayor implicación de las policías locales.
Las organizaciones de taxistas tienen previsto mantener el próximo día 8 una reunión con los responsables de la conselleria de Movilidad, según ha confirmado esta última, para abordar el tema del intrusismo y de las medidas a adoptar, que se podrían adicionar a las que se presentaron a principios de junio, cuando se anunció un refuerzo de la capacidad de inspección y la prohibición de que minibuses y autobuses sin precontratación puedan estacionar en aeropuertos y puertos de las islas.
Zonas de ocio nocturno
Desde asociaciones de taxistas, como la mayoritaria vinculada a PIMEM y presidida por Gabriel Moragues, se lleva tiempo advirtiendo del constante aumento de las irregularidades en el entorno del aeropuerto de Son Sant Joan, alegando el ‘efecto llamada’ que había generado la escasa vigilancia que se mantenía, pero María del Carmen Navarro señala que un problema similar se está registrando diariamente durante el periodo estival en las zonas más vinculadas al ocio nocturno, como Magaluf o la calle Ramón de Montcada de Santa Ponça (donde se da una elevada concentración de bares), y acusa a vehículos de Uber y a minibuses que solo pueden trabajar con contratación previa de buscar clientes en esos puntos, al igual que coches particulares que se ofrecen para hacer los traslados.
Navarro conoce perfectamente estos lugares por ser también presidenta de la asociación de taxistas de Calvià, pero asegura que este tipo de situaciones se pueden detectar en numerosas zonas turísticas, incluido el norte de la isla o Platja de Palma, además de las insistentemente denunciadas en el aeropuerto palmesano.
La presidenta de los taxistas de la part forana considera que se ha hecho evidente que el personal de inspección de que dispone el Govern es insuficiente para hacer frente a un problema que ha alcanzado semejantes dimensiones.
Por ello, María del Carmen Navarro destaca su reivindicación de que las policías locales se impliquen en la persecución de este tipo de comportamientos, y de que se les forme con los protocolos que han de seguir para hacer frente a esas irregularidades.
Problemas entre taxistas
Esta representante de los taxis de la part forana apunta además el buen funcionamiento que está teniendo el área de colaboración en la recogida de clientes entre taxistas de diferentes municipios que se puso en marcha (en la que participan Palma, Calvià, Llucmajor, Marratxí, Puigpunyent, Esporles, Bunyola, Valldemossa y Deià), pero no oculta que con carácter puntual se están detectando irregularidades generadas por algunos taxistas.
Esta iniciativa busca que un taxi pueda recoger pasajeros fuera de su municipio cuando los de este no estén en disposición de prestar servicio, pero se están detectando casos en los que acuden a hoteles fuera de su zona con precontrataciones, algo que vulnera claramente lo acordado.
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