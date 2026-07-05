Los mallorquines han vuelto a alzar la voz: "Es Trenc no es toca". Miles de personas han formado parte esta mañana de la movilización convocada por el GOB, Terraferida y Menys Turisme Més Vida para protestar contra la desprotección del Parque Natural tras las modificaciones introducidas por el Govern en la llamada ley Ómnibus, que permiten cambios en la idiosincrasia del arenal sin necesidad de pasar por el Parlament. Pese al aplastante calor, los manifestantes han respondido formando una cadena humana frente al mar para demostrar que la sociedad mallorquina no está dispuesta a permitir que nadie altere nada que tenga que ver con la protección de es Trenc, uno de los espacios naturales más valorados y preciados de Mallorca.

Desde primera hora de la mañana, los autobuses que la organización puso a disposición de los manifestantes para desplazarse hasta sa Ràpita salían completamente llenos de Palma. De todas las edades y pueblos de Mallorca, en coche, moto, bus o hasta tren, nadie ha querido pederse una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años en la isla.

Miles de personas forman una cadena humana para protestar contra la desprotección de es Trenc / Ana B. Muñoz

La rabia y el enfado de gran parte de la sociedad mallorquina surgió cuando se encontró entre la maraña que conforma la ley Ómnibus del Govern -una norma que introduce cambios en más de 50 leyes autonómicas-, que se rebajaba el régimen jurídico del Parque Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos que aprobó en 2017 el Parlament balear con el voto en contra del PP. La modificación introducida, germen de la polémica, es una disposición de "deslegalización" que otorga al Consell de Govern y no al Parlament la potestad de modificar mediante decreto cualquiera de las normas que rigen el funcionamiento del parque natural, como por ejemplo el Plan Rector de Uso y Gestión, que se empezó a tramitar en febrero, un instrumento que debe establecer con claridad los usos y criterios de gestión de la zona protegida.

DM

Estas modificaciones, introducidas en la ley pero no explicadas por el Govern hasta que estallaron la polémica y las protestas de los colectivos, volvieron a despertar la conciencia de muchos ciudadanos que, al igual que hoy, ya demostraron en 1983 y en 2012 que tocar es Trenc tiene sus consecuencias. En los ochenta, más de 10.000 personas llenaron el centro de Palma para salvar el emblemático arenal frente a un macroproyecto de urbanización presentado por una promotora sueca que pretendía construir encima de las dunas. Tres décadas después, en 2012, se celebró la primera cadena humana contra la construcción de un hotel y un campo de golf en Sa Ràpita. Este domingo, la historia se repite.