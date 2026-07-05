Marga Prohens: "No existe ningún planteamiento en estos momentos para modificar el modelo de gestión actual de es Trenc"

Esta entrevista coincide con la cadena humana en defensa de Es Trenc. ¿Cuál es la intención del Govern? ¿Mantener el parque tal y como está o permitir una mayor actividad económica?

Quiero ser muy clara. Si el lema de la movilización 'es Trenc no se toca', yo digo exactamente lo mismo: es Trenc no se toca. De ahí no me mueve nadie. Lo que me sorprende y no entiendo es que se haya querido construir un relato que no responde a la realidad. El relato de la izquierda sobre esta legislatura no ha funcionado y ahora intentan hacerlo funcionar como sea, incluso con fotografías que he visto donde aparece es Trenc con hoteles detrás, algo que es absolutamente falso. El Govern de Francina Armengol publicó en el BOIB una modificación de la LECO para cambiar el sistema de gestión de doce espacios naturales mediante decreto. Nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, para que el plan de gestión de es Trenc pueda aprobarse por decreto, igual que ocurre con el resto de espacios naturales de Baleares. No hemos cambiado ni una coma más ni una coma menos. Y hay una diferencia muy significativa: cuando el Govern de izquierdas hizo exactamente esa modificación en febrero de 2023 no hubo ninguna movilización, ninguna cadena humana y ninguna alegación de las entidades ecologistas. Los espacios naturales no solo se defienden haciendo cadenas humanas; también hay que gestionarlos. Cuando llegamos al Govern encontramos planes de gestión caducados, expedientes prescritos y una situación que había que ordenar. Desde entonces hemos tomado decisiones para reforzar la protección de nuestro patrimonio natural. En es Trenc también estamos actuando. Por eso digo que, si realmente el problema fuera la modificación de la LECO, las movilizaciones tendrían que haberse producido en febrero de 2023. Pero, insisto, es Trenc no se toca.

El Ayuntamiento de Campos planteó recuperar determinados chiringuitos con terraza.

En estos momentos no existe ningún planteamiento para modificar el modelo de gestión actual de es Trenc. La adaptación normativa sobre los chiringuitos responde únicamente a la necesidad de adecuar la legislación autonómica a una ley estatal que estaba perjudicando a Baleares en determinados aspectos. No supone abrir la puerta a una transformación del parque. Me sorprende que quienes modificaron exactamente el mismo artículo cuando gobernaban ahora participen en movilizaciones contra una reforma idéntica. Se está utilizando un movimiento social para trasladar un mensaje que no se corresponde con la realidad, para intentar engañar a la ciudadanía. Y los ciudadanos son mucho más inteligentes de lo que algunos piensan.

¿Le preocupa la manifestación contra la masificación de día 26?

Siempre he sido muy respetuosa con todas las manifestaciones y entiendo que exista un cierto malestar. Es lógico que se note el impacto de decisiones tomadas durante la pasada legislatura, cuando se autorizaron 115.000 nuevas plazas turísticas, de las que 90.000 fueron de alquiler vacacional, sin que ese crecimiento fuera acompañado de inversiones suficientes en carreteras, infraestructuras hidráulicas o servicios públicos. También influye que por primera vez se permitiera el alquiler turístico en edificios plurifamiliares, compartiendo espacios residenciales con la actividad turística. Todo eso ha contribuido a generar una sensación de saturación. Respeto plenamente la manifestación del 26 de julio, siempre que se respete también a quienes quieran disfrutar de ese día con normalidad. Además, las estancias turísticas han disminuido en temporada alta y la presión humana en julio y agosto ha bajado por primera vez desde 2009, descontando la pandemia. También hemos reducido en unas 60.000 las plazas de alquiler turístico ilegal y acabaremos la legislatura con la limitación de entrada de vehículos no residentes en todas las islas. Donde no tenemos capacidad de actuación es en el aeropuerto de Palma.

¿La ley de cogestión aeroportuaria tiene el apoyo de Feijóo y la dirección nacional?

Hemos impulsado una ley de cogestión para que Baleares tenga voz en las decisiones sobre su principal puerta de entrada. Mi partido conoce perfectamente su contenido. Yo defiendo, por encima de todo, los intereses de los ciudadanos de Baleares, y la dirección nacional del PP es plenamente consciente de ello. Lo que no puedo entender es que quienes son responsables de la ampliación encubierta del aeropuerto de Palma o del proyecto faraónico del aeropuerto de Ibiza, que este Govern y la mayoría de la sociedad rechazan, pretendan ahora encabezar una manifestación.