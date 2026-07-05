El manifiesto de la movilización de Es Trenc alerta de una "grave ofensiva desreguladora" contra el territorio en Baleares

El manifiesto leído por el escritor Sebastià Alzamora durante la histórica movilización en defensa de Es Trenc, en la que miles de personas han formado este domingo un cordón humano a lo largo de la playa, ha denunciado que la denominada ley Ómnibus y los cambios introducidos en la ley Agraria de Baleares constituyen "una grave ofensiva desreguladora" que, según los convocantes, pone "en peligro el 80 % del territorio de Mallorca".

El escritor ha advertido de que las enmiendas incorporadas a la ley Ómnibus "suponen la desactivación del régimen jurídico que hasta ahora ha protegido Es Trenc" y otorgan al Consell de Govern la capacidad de actuar sobre el parque natural "mediante la simple aprobación de un decreto". El texto sostiene que este nuevo marco legal abre la puerta a transformar el espacio protegido con nuevas construcciones, aparcamientos, servicios de playa y usos turísticos, y alerta de que, con el tiempo, podrían llegar "apartamentos, hoteles y oferta complementaria", hasta convertir la zona en "un S'Arenal en Campos, un Magaluf en el sur de la isla".

El manifiesto también ha extendido sus críticas al resto del territorio y ha afirmado que las modificaciones legislativas afectan a otros espacios protegidos, como Cabrera, sa Dragonera y la Serra de Tramuntana, además de denunciar que la reforma de la ley Agraria favorece la construcción en suelo rústico. A juicio de los convocantes, se trata de "una verdadera ofensiva para llenarlo todo de cemento, hormigón, asfalto y cristal" y de un modelo pensado para beneficiar económicamente "a unos pocos".

Durante la lectura del texto también se ha reclamado la retirada de la ley Ómnibus y de las disposiciones desreguladoras incorporadas a la ley Agraria, así como la prohibición total de construir en suelo rústico y la eliminación de la norma del Plan Territorial de Mallorca que permite edificar en parcelas de 14.000 metros cuadrados. Los organizadores han defendido que estas medidas son "concretas, realistas y, sobre todo, urgentes para el bien común".

El manifiesto ha concluido con un llamamiento a preservar el territorio para las futuras generaciones y ha respondido a las críticas vertidas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, del PP, hacia los colectivos ecologistas. "No llevamos el intermitente puesto, sino las luces largas para mirar y pensar el futuro de esta isla", ha afirmado Alzamora antes de cerrar el acto con el lema "Qui estima Mallorca no la destrueix".