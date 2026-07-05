El comercio de Mallorca no logra completar sus plantillas con el verano ya iniciado

El comercio de Mallorca está teniendo serios problemas para completar sus plantillas durante la temporada turística, y con el verano ya iniciado sigue entrevistando a personas en un intento de contar con nuevos trabajadores, según reconoce la presidenta de la patronal Afedeco, Joana Manresa. Los centros que están teniendo más problemas para disponer de los asalariados que necesitan se encuentran en municipios como Calvià, Alcúdia, Pollença o Sóller.

Estas carencias se registran de forma muy especial, añade, en las zonas turísticas debido a que se trata de los lugares en los que más se incrementa la demanda durante el periodo estival y donde se precisa una mayor ampliación de personal.

Este problema ha llegado a un punto en el que en alguna cadena de supermercados se han tenido que cerrar durante unas horas algunas de sus secciones, como carnicería, charcutería y pescadería. «Para una empresa es muy duro tener que tomar esa decisión y dejar de dar un servicio al cliente aunque sea durante algunas horas», reconoce.

Sóller aparece entre las zonas con problemas para encontrar personal. / DM

Joana Manresa apunta que esta escasez de personal se sufre en el conjunto del sector comercial, pero admite que el mayor problema lo están viviendo los supermercados debido a las notables plantillas que precisan, dado que durante el verano se hace necesario reforzar no solo el personal de cada centro, como cajeros o reponedores, sino también el de sus plataformas encargadas de distribuir los productos que se van a poner a la venta.

Prueba de lo expuesto, apunta la presidenta de Afedeco, es que empresas como Eroski en estos momentos todavía están entrevistando a personas para hacer contrataciones de refuerzo, y se recogen los currículos de los aspirantes en cada uno de sus supermercados y en su central del polígono de Son Morro.

Vivienda y transporte

Manresa señala que los problemas estivales para disponer del personal necesario se ven agravados por un cúmulo de factores, como es el precio de los alquileres, las dificultades existentes para atraer a personas residentes en otros puntos del país, y las deficiencias que se registran en materia de transporte público.

Sobre estas últimas, esta representante empresarial recuerda que las personas que se contratan viven en muchos casos alejadas de las instalaciones en las que van a tener que trabajar, y los servicios de autobús no se refuerzan hasta que se está a las puertas del verano, e incluso durante este periodo presentan llenos que dificultan llegar a tiempo a esos lugares.

Una de las alternativas que se están aplicando para el refuerzo de personal es la contratación de estudiantes universitarios durante sus periodos vacacionales, pero la presidenta de Afedeco admite que esta vía está siendo empleada por empresas de diferentes sectores «y todas nos los rifamos».

Hay otro tipo de situaciones que hacen más difícil disponer de la cifra adecuada de empleados, como es que hay personas que al poco tiempo de incorporarse optan por abandonar su puesto al recibir mejores ofertas económicas de otros establecimientos. Afirma que se han dado casos en las que el recién contratado ni siquiera se ha presentado el primer día a trabajar.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

A ello suma que «no todo el mundo sirve para el servicio que se tiene que dar al cliente», sin lograr superar los periodos de prueba.

Problema salarial

La presidenta de la citada patronal de comercio no oculta que hay otras actividades que refuerzan sus plantillas durante el verano y que resultan más rentables para sus trabajadores debido al aumento de los ingresos por la vía de las propinas, como pueden ser las de restauración o del ocio nocturno.

Sobre este punto, admite que al comercio le cuesta mucho competir con esos sectores, pero recuerda también que se trata de empleos que precisan de mayores sacrificios para sus asalariados en aspectos como las cargas de trabajo y los horarios.

Joana Manresa subraya que el comercio ofrece a sus trabajadores «una mayor calidad de vida y posibilidades de conciliación familiar», dado que funciona con un horario estable y que en muchas empresas tiene fijados turnos de mañana y de tarde que van rotando.

La presidenta de Afedeco recuerda que el comercio no es el único sector con dificultades para encontrar el personal que necesita, y considera que los bajos niveles de desempleo que se registran en las islas resultan extraordinariamente positivos para las familias, pero hacen también más difícil encontrar aspirantes para ocupar las plazas que quedan disponibles en las empresas.

Joana Manresa subraya que estas tensiones que se están dando en Mallorca a la hora de contar con el personal necesario para hacer frente a la temporada turística se ven acentuadas en el caso de la isla de Ibiza.