Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derriban Son BanyaPlan Alternativo GESACan Arabí CierrePloriferación Expedientes InstitutosEquipo Fútbol Alemán
instagramlinkedin

Vivienda

La escasez de vivienda en Mallorca alcanza a los pisos de medio millón de euros

Los agentes de la propiedad inmobiliaria advierten que se superan los 400.000 euros por pisos que no justifican esos precios

El desequilibrio entre demanda y oferta en la vivienda sigue aumentando

El desequilibrio entre demanda y oferta en la vivienda sigue aumentando / B. Ramón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

Las tensiones que se viven en el mercado de la vivienda de Mallorca por la escasez de producto en oferta y una demanda muy superior alcanzan ya a los inmuebles cuyo precio se mueve entre los 400.000 a 500.000 euros, según pone de relieve el presidente del colegio oficial de agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas, José Miguel Artieda.

Parte de este problema no se explica solo por ese desfase entre los que buscan casa y los que la ofrecen, sino además porque se están reclamando esos valores por residencias cuyos niveles de calidad distan de justificar un desembolso tan elevado.

Fuerte alza de precios

Artieda apunta que la escalada de precios se mantiene muy potente en el mercado de la compraventa, impulsada por una situación en la que la cifra de personas que buscan una residencia es claramente inferior a los inmuebles que salen al mercado, favoreciendo que los propietarios de estos últimos aspiren a obtener rentabilidades cada vez más altas.

José Miguel Artieda, presidente del colegio de los API de Balears

José Miguel Artieda, presidente del colegio de los API de Balears / B. Ramón

De este modo, si en años anteriores las dificultades para encontrar una residencia por menos de 300.000 euros eran muy notables, el presidente de los API de las islas afirma que estas tensiones se están dando ya en propiedades valoradas en 400.000 y hasta 500.000 euros.

Pero esta situación se agrava debido a que las familias que acepten hacer desembolsos próximos al medio millón de euros por la compra de una vivienda tienen unas expectativas que no se ven cubiertas con el producto que en muchos casos se ofrece por ese precio, elevando el nivel de rechazo.

Moderación de alquileres

Por contra, Artieda indica que este año se está detectando una moderación en el encarecimiento de los alquileres, con subidas que no alcanzan ya el 10% sino que «ya no son tan exageradas» y se mueven entre el 5% y el 7%.

Eso no supone que salga al mercado un producto asequible, ya que por un «piso normalito» se están pidiendo entre 1.300 y 1.400 euros mensuales, y se puede llegar a los 1.800 sin entrar en el mercado del lujo.

Noticias relacionadas y más

Aquí el problema sigue siendo «la enorme velocidad con que el mercado absorbe cualquier inmueble que sale en oferta", hasta el punto de que en muchos casos el inquilino se encuentra en cuestión de horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • escasez
  • vivienda en Mallorca
  • Alquiler
Añádenos en Google
  1. Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
  2. La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
  3. Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
  4. Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
  5. Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
  6. Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
  7. Reformas para unos, derramas para otros
  8. La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad

El transporte ‘pirata’ se dispara en las zonas de ocio y el aeropuerto de Mallorca

El transporte ‘pirata’ se dispara en las zonas de ocio y el aeropuerto de Mallorca

La escasez de vivienda en Mallorca alcanza a los pisos de medio millón de euros

La escasez de vivienda en Mallorca alcanza a los pisos de medio millón de euros

Los fraudes en el alquiler «desbordan» a las asociaciones de consumidores de Mallorca

Los fraudes en el alquiler «desbordan» a las asociaciones de consumidores de Mallorca

Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17

Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17

Baleares podrá reducir un 47% la lista de espera de dependencia con la nueva financiación estatal

Baleares podrá reducir un 47% la lista de espera de dependencia con la nueva financiación estatal

Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: "Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme"

Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: "Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme"

El absentismo se dispara en la restauración de Mallorca: "Este año ha crecido mucho, estamos desprotegidos"

El absentismo se dispara en la restauración de Mallorca: "Este año ha crecido mucho, estamos desprotegidos"

Marga Prohens: "No existe ningún planteamiento en estos momentos para modificar el modelo de gestión actual de es Trenc"

Tracking Pixel Contents