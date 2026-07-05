La escasez de vivienda en Mallorca alcanza a los pisos de medio millón de euros

Las tensiones que se viven en el mercado de la vivienda de Mallorca por la escasez de producto en oferta y una demanda muy superior alcanzan ya a los inmuebles cuyo precio se mueve entre los 400.000 a 500.000 euros, según pone de relieve el presidente del colegio oficial de agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas, José Miguel Artieda.

Parte de este problema no se explica solo por ese desfase entre los que buscan casa y los que la ofrecen, sino además porque se están reclamando esos valores por residencias cuyos niveles de calidad distan de justificar un desembolso tan elevado.

Fuerte alza de precios

Artieda apunta que la escalada de precios se mantiene muy potente en el mercado de la compraventa, impulsada por una situación en la que la cifra de personas que buscan una residencia es claramente inferior a los inmuebles que salen al mercado, favoreciendo que los propietarios de estos últimos aspiren a obtener rentabilidades cada vez más altas.

José Miguel Artieda, presidente del colegio de los API de Balears / B. Ramón

De este modo, si en años anteriores las dificultades para encontrar una residencia por menos de 300.000 euros eran muy notables, el presidente de los API de las islas afirma que estas tensiones se están dando ya en propiedades valoradas en 400.000 y hasta 500.000 euros.

Pero esta situación se agrava debido a que las familias que acepten hacer desembolsos próximos al medio millón de euros por la compra de una vivienda tienen unas expectativas que no se ven cubiertas con el producto que en muchos casos se ofrece por ese precio, elevando el nivel de rechazo.

Moderación de alquileres

Por contra, Artieda indica que este año se está detectando una moderación en el encarecimiento de los alquileres, con subidas que no alcanzan ya el 10% sino que «ya no son tan exageradas» y se mueven entre el 5% y el 7%.

Eso no supone que salga al mercado un producto asequible, ya que por un «piso normalito» se están pidiendo entre 1.300 y 1.400 euros mensuales, y se puede llegar a los 1.800 sin entrar en el mercado del lujo.

Aquí el problema sigue siendo «la enorme velocidad con que el mercado absorbe cualquier inmueble que sale en oferta", hasta el punto de que en muchos casos el inquilino se encuentra en cuestión de horas.