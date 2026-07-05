Detenido un maltratador en Palma tras amenazar a su expareja en la calle con un machete

Un hombre esgrimió un machete de grandes dimensiones y amenazó con él a su expareja al cruzarse con ella por la calle en el barrio palmesano de Son Gotleu. Este solía proferir insultos a la víctima cada vez que se topaba con ella la vía pública. Agentes de la Policía Nacional se personaron rápidamente en el lugar y detuvieron a este individuo por un presunto delito de malos tratos.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado viernes en Son Gotleu. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional después de que el 091 fuera alertado. El interlocutor indicaba que un hombre, que maltrataba a su pareja, portaba un machete de gran tamaño y amenazaba con él a la mujer en una calle de Son Gotleu.

Cuando la patrulla policial llegó al lugar, los agentes se encontraron al hombre en una actitud muy nerviosa. Este emprendió la huida al percatarse de la presencia policial. Rápidamente, los agentes se apearon del coche y corrieron tras él hasta darle alcance. A continuación le redujeron empleando la fuerza mínima imprescindible.

A continuación otra patrulla policial se entrevistó con la víctima. Esta les indico que la relación con este sujeto se había terminado hacía unos meses. Desde entonces, cada vez que se encontraba con él en la calle le insultaba y le amenazaba de muerte. "Como me denuncies, te mato", le decía.

Le lanzó un cuchillo

En esta ocasión, además de los insultos, este individuo empleo la violencia física contra ella. Así, nada más verla le golpeó en la cara con una rama. Cuando esta trató de huir, le lanzó un cuchillo y le persiguió con un machete de medio metro de hoja. Un testigo terció y separó al hombre para evitar una tragedia.

Cuando llegaron al lugar los policías nacionales, el maltratador arrojó el machete de medio metro debajo de un camión. Por este motivo no le encontraron el arma blanca en el momento en el que le retuvieron. Con las explicaciones de la víctima, lo encontraron bajo ese vehículo. A continuación este sujeto fue detenido por un presunto delito de malos tratos.