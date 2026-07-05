Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17

Contratar una caravana y aposentarla donde más le duela al sistema es el gesto revolucionario por excelencia en la Mallorca actual. De modo que nos sentimos obligados a trasladarles que las casas móviles han inundado el complejo clásico del palacio de Marivent, estacionadas de momento en el aparcamiento disuasorio pero a punto de dar el salto a la residencia de la Familia Real. Quince días atrás eran seis, ascendieron a trece la semana pasada y batieron el récord de 17 el jueves, comprenderán que no voy a dedicarme a un control demográfico diario del asentamiento.

En la imagen que hoy nos ilustra, puede apreciarse la pujanza del Royal Residential Caravaning promocionado junto a Marivent con el eslogan «Duerma como un Rey», donde en ningún caso se ironiza sobre los mallorquines obligados a vivir en estas condiciones. Ahí queda la riqueza de Balears, el Govern debe felicitar a los nómadas que podrán compartir el veraneo con una Familia Real, igual que los vecinos admiraban a Letizia Ortiz practicando el footing por los jardines ahora abiertos al público. Habría que invitar a los caravanistas a la recepción de agosto en Palacio, para subir un poco el nivel de los asistentes habituales y ya enmohecidos.

Entrevistamos al veterano caravanista Javier González mientras se incubaba el Mobile Marivent Palace sobre ruedas, y nos recordó que «los hijos y los nietos de mallorquines acabarán viviendo en caravanas como yo». Son Hugo amontona unos doscientos vehículos poblados, no descartemos que la residencia regia supere dicha cifra, las caravanas ya aventajan en número a los coches estacionados junto al palacio. El Govern debería implantar la «prioridad nacional» de los mallorquines, a la hora de aparcar su vehículo-vivienda en los estacionamientos privilegiados.

Javier González recordaba las intervenciones policiales contra las caravanas, que contrasta con la inacción frente a la mafia de las transacciones inmobiliarias en suelo mallorquín. Vamos con la página de Instagram de uno de estos buitres. Promociona el típico chalet reformado, para venderlo por dos millones de euros a los extranjeros que roban sus casas a los mallorquines. Un médico internista sueco se muestra interesado, elogia la vivienda con un «maravillosa», y pregunta de inmediato, «¿incluye un permiso para alquilarla a terceros?». Sin complejos, le importa un bledo Mallorca y su único interés es especulativo.

El vendedor de la casa de dos millones, desde luego extranjero y con inmobiliaria propia, le precisa al incauto por Instagram que «no puedes alquilarla en Airbnb», pero añade picarón que «sí puedes arrendarla a personas próximas a ti». Todo pirata, en negro y derrochando amor por la isla. Este gangsterismo viene protegido por los profesionales que no lo denuncian y por las autoridades, de izquierdas a derechas. Por eso se produce sin ninguna prevención.

Vayamos con los culpables de la situación. Rosario Sánchez siempre ha aspirado a pasar desapercibida, y hasta ahora lo había conseguido. El problema es conciliar el ocultismo con una candidatura a presidir el Govern, que exige una exposición ultravioleta. La aspirante impuesta por Francina Armengol puede alegar que su abultada derrota de antemano facilita el segundo o tercer plano, aunque el PP la teme más de lo que merece porque conoce las limitaciones intrínsecas de Prohens. El PSOE no ha perdido el sentido del humor, si propone al Consolat a una secretaria de Estado de Turismo que ha promovido la saturación turística de Balears con fondos públicos. Solo sería más inapropiado designar a Mercedes González, con o sin tricornio.

Hasta los socialistas acentuados admiten que el fracaso en 2027 es más inevitable incluso que en 2023, gracias a la corrupción desatada del Ejecutivo de Sánchez. Para garantizar el descalabro, la candidata al Govern ya fue consellera derrotada, al igual que el aspirante a Cort. La primera también fue delegada del Gobierno como Alfonso Rodríguez, ávido por encabezar la oposición en Calvià cuando lo echen a patadas de su actual cargo. El hombre que no sabe ni cuántos extranjeros hay en Mallorca recibirá menos votos en las municipales que medallas ridículas ha impuesto durante su mandato.

Aunque los candidatos socialistas ya garantizan una catástrofe espectacular, por detrás llegarán los pedigüeños de un sueldo. Bona, Bonet, Cladera, Costa, Dalmau, Garrido, la inclusión de uno solo de estos linajes se traducirá en pérdidas adicionales. Y no olvidamos a la insustituible Patricia Gómez, la secretaria de Koldo García, el conseller sin cartera y confidente de Armengol. No era necesario ponérselo tan fácil a PP/Vox, aunque el ridículo volte-face de Moreno Bonilla garantiza que Prohens tendrá que tragarse de vicepresidente al feminista Gabriel Le Senne.

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