Baleares podrá reducir un 47% la lista de espera de dependencia con la nueva financiación estatal

Baleares podrá reducir en un 47% la lista de espera para acceder a una prestación efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) antes de finales de 2027 gracias al incremento de la financiación estatal aprobado por el Consejo de Ministros. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta medida permitirá que unas 1.250 personas dejen de esperar para recibir una prestación, pese al aumento anual de solicitudes.

La comunidad autónoma recibirá 84 millones de euros adicionales del Estado, una aportación que duplicará la financiación destinada a las personas con dependencia severa e incrementará un 128% la correspondiente a los casos de gran dependencia. El Ministerio subraya que se trata de una financiación estructural, ya que las nuevas cuantías quedan consolidadas y se mantendrán en ejercicios posteriores.

De acuerdo con las previsiones del departamento que dirige Pablo Bustinduy, los nuevos recursos permitirán además que 8.500 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supondría un incremento del 27,94% respecto a 2025 y elevaría hasta las 43.000 el número total de beneficiarios atendidos por el sistema en Baleares.

El Ministerio sostiene que el aumento de la financiación no solo contribuirá a reducir las listas de espera y ampliar la cobertura del sistema, sino también a mejorar la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales del personal encargado de atender a las personas en situación de dependencia. Asimismo, prevé que la reducción de la lista de espera continúe más allá de 2027, al quedar las nuevas aportaciones estatales fijadas por ley y garantizadas para los próximos años.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, calificó el incremento de la financiación como un avance "histórico" y señaló que supone un paso importante para mejorar la calidad de los servicios de dependencia. Asimismo, expresó su confianza en que el Govern gestione estos recursos de forma eficaz para que lleguen "cuanto antes" a las personas beneficiarias.