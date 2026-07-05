La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión

La lectura del manifiesto que ha puesto el broche a la cadena humana en defensa de es Trenc ha vivido este domingo su momento de mayor tensión con la irrupción de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer (PP), en el lugar en el que el escritor Sebastià Alzamora estaba leyendo el texto ante miles de asistentes. Su presencia ha desencadenado un breve encontronazo verbal con algunos de los organizadores y parte del público, que la ha recibido entre abucheos y gritos de "fora" mientras continuaba la lectura.

Porquer ha accedido hasta el punto en el que se encontraban Alzamora y los responsables de la movilización cuando el escritor afrontaba los últimos párrafos del manifiesto. La alcaldesa se ha situado frente a las cámaras de los medios de comunicación y ha intercambiado reproches con varios de los organizadores, al tiempo que ha coreado de forma irónica el "es Trenc no es toca" y el "Qui estima Mallorca no la destrueix" que le dedicaban los manifestantes. También ha lanzado besos a los manifestantes y ha actuado de forma burlesca ante ellos.

La presencia de la alcaldesa ha provocado la reacción inmediata de una parte del público, que ha respondido con silbidos y consignas en defensa del Parque Natural. Ante la situación, las personas que sostenían la pancarta principal de la movilización se han colocado delante de Porquer para taparla y permitir que Alzamora pudiera concluir la lectura del manifiesto sin interrumpir el acto.

Porquer, saludando a los manifestantes tras irrumpir en la lectura del manifiesto. / EP

Poco después, la alcaldesa se ha alejado unos metros mientras continuaban los abucheos de algunos asistentes, lo que ha permitido que el manifiesto finalizara sin más incidentes. Porquer había acudido al acto acompañada por varias personas, algunas de las cuales también han protagonizado intercambios verbales con manifestantes. Según varios testigos, algunos de sus acompañantes defendían que ellos sí eran vecinos de Campos, mientras cuestionaban que buena parte de los asistentes procedieran del municipio. Uno de ellos incluso ha reprochado a los manifestantes que, si eran "tan ecologistas", no deberían marcharse de la playa con arena en los pies.

No es la primera vez que la alcaldesa protagoniza un encontronazo con activistas durante una protesta relacionada con el territorio. En 2021, durante la inauguración de la autopista entre Llucmajor y Campos, ya mantuvo un tenso intercambio con varios manifestantes contrarios a la infraestructura.

Aparecen pintadas en es Trenc

La jornada también ha estado marcada por la aparición de varias pintadas en distintos puntos de es Trenc, entre ellos el búnker situado junto a la playa. Entre los mensajes podían leerse lemas como "Ni un grano de arena al capital", "De la isla de la calma a la isla de la lucha" o "Somos la isla defendiéndose". La alcaldesa de Campos ha denunciado los actos vandálicos a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que "es Trenc ya estaba salvado, pero hoy le han hecho otro atentado", al tiempo que ha lamentado la aparición de las pintadas.

Imagen de una de las pintadas vandálicas aparecidas esta mañana en uno de los búnkers protegidos de es Trenc. / DM

También la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado los daños y ha subrayado que, "si es Trenc no se toca, tampoco se toca su patrimonio ni su búnker", en referencia al valor patrimonial del edificio vandalizado.