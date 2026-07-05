El absentismo se dispara en la restauración de Mallorca: "Este año ha crecido mucho, estamos desprotegidos"

Encontrar trabajadores sigue siendo uno de los grandes retos de la restauración en Mallorca, pero el principal quebradero de cabeza para muchos empresarios ya no es solo cubrir las plantillas. El aumento del absentismo laboral se ha convertido en una de las mayores preocupaciones del sector. El presidente de Restauración de CAEB, Juan Miguel Ferrer, asegura que el fenómeno no ha dejado de crecer desde la pandemia y que esta temporada está alcanzando cifras especialmente elevadas. "Desde el Covid cada vez es más alto y este año ha crecido mucho. Debemos estar alrededor del 12% y sigue en aumento", afirma.

Camareros en la isla

Ferrer sostiene que el problema va incluso más allá de las bajas laborales. Según explica, cada vez son más frecuentes los casos de personas que aceptan un puesto de trabajo, son dadas de alta por la empresa y finalmente no llegan ni a presentarse el primer día. "Al empresario le cuesta el alta y luego la baja, y ni siquiera aparece", lamenta. A su juicio, la legislación ofrece poco margen de maniobra a las empresas. "Hay más derechos que obligaciones. Solo puedes ir acumulando faltas y, cuando una persona suma las suficientes, ya tienes un motivo para despedirla", señala.

También rechaza una de las frases más repetidas cada verano: que en Mallorca faltan camareros. En su opinión, el problema es otro. "Necesitamos gente que se quiera dedicar a este sector. Gente de oficio, de profesión. Una cosa es trabajar en hostelería porque piensas que te vas a forrar y otra muy distinta querer hacer de esto tu profesión", afirma. Incluso considera que existe "una leyenda urbana" alrededor de esta cuestión. "Hay quien dice que faltan camareros del 15 de junio al 10 de septiembre, pero esa gente hay que contratarla antes y, además, hay momentos en los que el volumen de clientes simplemente te supera. No puedes tener el mismo número de trabajadores en julio que en octubre", explica.

Mejor convenio de España

Respecto a las condiciones laborales, Ferrer descarta que el principal problema sean los salarios. "Somos el convenio que mejor paga de España", asegura. Como ejemplo, indica que un trabajador sin experiencia puede percibir una nómina cercana a los 1.800 euros, a la que se suman las propinas, mientras que para la empresa el coste total oscila entre los 2.900 y los 3.200 euros mensuales, además de otras retribuciones en especie como las comidas.

Falta de acceso a la vivienda

Entre los factores que sí dificultan la contratación, señala con rotundidad el acceso a la vivienda. "Sin ningún tipo de duda", responde al ser preguntado por esta cuestión. Considera que el aumento del coste de la vida y la falta de nuevas viviendas en relación con el crecimiento de la población han complicado todavía más encontrar personal. Tampoco cree que el turno partido sea el origen del problema. "Va intrínseco a la hostelería. Si se puede hacer turno seguido, se hace, pero hay negocios en los que no es posible", sostiene.

Ferrer también reclama un mayor relevo generacional y más vocación entre quienes se incorporan al sector. "Necesitamos gente que quiera venir a trabajar. Si te gusta la hostelería, es un oficio duro, pero no más que ser picapedrero", afirma. A los más jóvenes les recomienda apoyarse en los trabajadores con más experiencia y ver la restauración como una profesión con recorrido. "Tienen que decidir si están de paso o si vienen a aprender este oficio. Si vas creciendo, puedes hacer carrera dentro de la empresa", concluye.