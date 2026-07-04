Tres generaciones unidas para defender es Trenc 43 años después: "La conservación de la naturaleza no es un capricho"

Ilusión y rabia son las emociones que sentirán los históricos del GOB que se manifestaron en 1983 y formaron la primera cadena humana en 2012 para proteger es Trenc–el gran símbolo del ecologismo en Mallorca– este domingo. «La sensación que tenemos es agridulce. Hemos ganado muchas batallas, pero no hemos conseguido cambiar el rumbo del crecimiento de Balears», confiesa Miquel Rayó, expresidente del GOB y socio número ocho de la entidad.

De 1983 a 2026, misma defensa en Campos

Aunque a sus 73 años se plantee una duda tan razonable como inevitable —«¿Cómo es posible que, desde 1983 hasta 2026, tengamos que volver a salir a defender lo mismo?»—, mañana volverá a hacerlo otra vez contra las políticas del Partido Popular.

Acudirá junto a Xavier Pastor, también expresidente del GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) y de Greenpeace España, con bastante antelación para llegar antes de las 10.00 horas al Club Nàutic de sa Ràpita, donde arrancará la movilización, por si tienen que «ayudar» en algo.

Rayó es una de las personas más autorizadas para hablar de sentimientos porque fue, precisamente él, el presidente de la entidad ecologista en la manifestación de 1983. El 30 de septiembre más de 10.000 personas llenaron el centro de Palma para salvar el emblemático arenal de es Trenc (Campos) frente a un macroproyecto de urbanización presentado por una promotora sueca que pretendía construir encima de las dunas. Celebraron el triunfo, aunque tuvo una fecha de caducidad, pero crearon uno de los símbolos de la ecología mallorquina.

Manifestantes, frente al Consell de Mallorca. Se vertieron montones de arena del Trenc. / LORENZO

Victoria rotunda en Palma

«Fue una victoria rotunda», confirma Xavier Pastor, que fue el tercer presidente del GOB después de Xesc Moll y Miquel Rayó. «Parecía imposible detener el proyecto. La empresa sueca impulsora estaba muy activa, el Govern de Gabriel Cañellas era favorable a la urbanización, también lo era el conseller competente y buena parte del empresariado de Campos. Sin embargo, la movilización popular consiguió cambiar el sentido del voto de Unió Mallorquina, que terminó apoyando la protección junto al PSIB y el PSM (Partit Socialista de Mallorca, que ha evolucionado en Més) . Gracias a ello se reunieron los votos suficientes para declarar Es Trenc como suelo no urbanizable y se consiguió salvar la que se consideraba última gran playa virgen de Mallorca», recuerda Pastor.

Rayó incide también en la importancia de la movilización ciudadana que además consiguió un gran apoyo social respaldado por personas como Joan Miró, Camilo José Cela, Tomeu Penya o Maria del Mar Bonet. «Fue salvado gracias a la iniciativa popular. No se puede debatir. Es Trenc, igual que Sa Dragonera, Cala Mondragó, s’Albufera y buena parte de los parques naturales y reservas que hoy conocemos, se conservaron gracias a muchos colectivos y muchísimas personas», reivindica y añade: «Había un gran prestigio social alrededor del movimiento ecologista y gracias a esa movilización se consiguió cambiar el rumbo de las cosas».

Manifestantes llenaron toda la plaza Mayor. / LORENZO

Más que una playa

Insiste en que es Trenc nunca ha sido únicamente una playa. «Es un sistema natural que va desde sa Ràpita hasta la Colònia de Sant Jordi. Están las dunas, el Salobrar, la zona húmeda y también el espacio agrícola y ganadero. Todo forma parte del mismo conjunto».

Por eso considera que cualquier rebaja de la protección va mucho más allá del arenal. «Cuando el Govern dice que quiere facilitar las cosas, yo me pregunto: ¿facilitar qué? Si no hubiera intereses urbanísticos o económicos detrás, no harían esta modificación normativa. Se utiliza como excusa para legalizar determinadas construcciones en suelo rústico o para facilitar negocios que nada tienen que ver con la conservación. Nosotros no nos fiamos».

Postal turística de la isla

Además, señala una de las grandes contradicciones del Govern: «Venden al mundo la imagen de estos espacios naturales. La postal turística de Mallorca es Es Trenc, no el Molinar ni Son Gotleu. Utilizan estos paisajes como marca de la isla y, sin embargo, ni siquiera son capaces de mantener su protección». «La conservación de la naturaleza no es un capricho», cierra Rayó.

La relación de Xavier Pastor con es Trenc ha variado con el paso del tiempo. «Ha cambiado tanto que prefiero quedarme con el recuerdo de cómo era antes», resume.

Primera cadena humana en es Trenc

La última vez que se bañó en esta playa fue precisamente el día que se celebró la primera cadena humana contra la construcción de un hotel y un campo de golf en Sa Ràpita: 29 de abril de 2012. Como muchos mallorquines, dejó de frecuentar uno de los arenales más emblemáticos de la isla por la masificación.

«La masificación no es consecuencia de su protección, sino de que mucha gente busca espacios distintos de s’Arenal o Magaluf. Además, se han permitido instalaciones como los chiringuitos, que han favorecido una mayor afluencia de visitantes. También ha habido problemas de aparcamiento y ha sido necesario implantar medidas de control. A todo ello se suma el cambio climático, que provoca que la playa sea hoy más estrecha que hace décadas». Aun así, mañanavolverá a ocupar su lugar en la cadena humana. «No lo hacemos por nosotros. Es una cuestión ética. No protegemos un espacio natural para disfrutarlo personalmente, sino porque merece ser conservado. De hecho, cuanto menos masificado esté, mejor».

Protesta en es Trenc en 2012. / Guillem Bosch

Generaciones unidas

La defensa de Es Trenc también forma parte de la historia personal de Aina Llauger, miembro de la junta directiva del GOB. La manifestación de 1983 fue la primera a la que asistió. Con 15 años sentía «la enorme ilusión por comprobar que era posible cambiar las cosas» y quería formar parte de un movimiento que defendía el territorio. Poco después se hizo socia del GOB.

Tres décadas después regresó a es Trenc para participar en la primera cadena humana. Esta vez lo hizo junto a su hija. «Para mí era la continuidad entre generaciones». Mañana volverá y espera que, otra vez, miles de personas llenen la playa en la segunda cadena humana.

"No estamos luchando contra un hotel, un campo de golf o un proyecto concreto"

La vicepresidenta del GOB, Tonina Siquier, también participó en la cadena humana de 2012 «como una socia más» y recuerda la emoción de aquella jornada. Sin embargo, considera que la movilización de mañana tiene una diferencia importante respecto a las anteriores. «No estamos luchando contra un hotel, un campo de golf o un proyecto concreto. La ley Ómnibus rebaja el nivel de protección jurídica de Es Trenc como Parc Natural, al dejar aspectos que ahora están blindados por la la Llei 2/2017 en manos de un instrumento reglamentario del Consell de Govern y pone las bases para que, en el futuro, sea más fácil desarrollar proyectos».

El único que no podrá participar será Joan Moranta, presidente del GOB, ya que está en Menorca por motivos de trabajo. Aun así, seguirá la convocatoria con expectación. «Salvar es Trenc es importante, pero el futuro de Mallorca depende también de controlar la masificación y la saturación turística», sostiene.

Moranta concluye con una reflexión que resume el papel que la entidad ha desempeñado durante estas décadas: «Estoy convencido de que, sin el GOB, Mallorca sería muy diferente a cómo es hoy. Vale la pena dedicar tiempo y energía a la entidad. Cuando el GOB es reivindicativo y consigue movilizar a la ciudadanía es cuando desarrolla su mejor papel».