Sindicatos y Gobierno central negocian este fin de semana para cerrar un acuerdo sobre la insularidad de funcionarios
El presidente del CSIF en Baleares, Lluís Apolinar, ha avanzado que la negociación sigue abierta durante el fin de semana con el objetivo de introducir mejoras en el posible acuerdo y conseguir cuantías justas y reales
Representantes de los sindicatos y el Gobierno central mantienen las negociaciones abiertas este fin de semana y se volverán a reunir el lunes para tratar de cerrar un acuerdo sobre el plus de insularidad de los alrededor de 11.000 funcionarios estatales en Baleares. El presidente del CSIF en Baleares, Lluís Apolinar, ha avanzado que la negociación sigue abierta durante el fin de semana con el objetivo de introducir mejoras en el posible acuerdo y conseguir cuantías justas y reales.
"Hemos conseguido que el Gobierno reconozca el desfase entre el complemento y el coste de la vida real en Baleares. Ahora negociaremos para conseguir unas cuantías justas y reales y para que lleguen a todos los empleados públicos de nuestras islas", ha indicado.
Desde UGT, el secretario general de Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha afirmado que el acuerdo está próximo. "Estamos haciendo todo lo posible por volver a Baleares con un acuerdo que permita lograr lo que llevamos más de dos décadas reivindicando. Queremos que se mejore la compensación por vivir en el archipiélago, que se acabe con la discriminación del personal del Estado que trabaja en Baleares, y que se puedan tener plantillas más estables", ha manifestado.
Sobre la mesa está la propuesta del Gobierno central con una horquilla del complemento de insularidad que oscila entre los 105 y 697 euros al mes, según categoría y destino.
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
- Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
- Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
- Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
- Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
- Reformas para unos, derramas para otros
- La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad