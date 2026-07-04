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Sindicatos y Gobierno central negocian este fin de semana para cerrar un acuerdo sobre la insularidad de funcionarios

El presidente del CSIF en Baleares, Lluís Apolinar, ha avanzado que la negociación sigue abierta durante el fin de semana con el objetivo de introducir mejoras en el posible acuerdo y conseguir cuantías justas y reales

Archivo - Protesta para reclamar la equiparación con Canarias del plus de insularidad.

Archivo - Protesta para reclamar la equiparación con Canarias del plus de insularidad. / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

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EP

Palma

Representantes de los sindicatos y el Gobierno central mantienen las negociaciones abiertas este fin de semana y se volverán a reunir el lunes para tratar de cerrar un acuerdo sobre el plus de insularidad de los alrededor de 11.000 funcionarios estatales en Baleares. El presidente del CSIF en Baleares, Lluís Apolinar, ha avanzado que la negociación sigue abierta durante el fin de semana con el objetivo de introducir mejoras en el posible acuerdo y conseguir cuantías justas y reales.

"Hemos conseguido que el Gobierno reconozca el desfase entre el complemento y el coste de la vida real en Baleares. Ahora negociaremos para conseguir unas cuantías justas y reales y para que lleguen a todos los empleados públicos de nuestras islas", ha indicado.

Desde UGT, el secretario general de Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha afirmado que el acuerdo está próximo. "Estamos haciendo todo lo posible por volver a Baleares con un acuerdo que permita lograr lo que llevamos más de dos décadas reivindicando. Queremos que se mejore la compensación por vivir en el archipiélago, que se acabe con la discriminación del personal del Estado que trabaja en Baleares, y que se puedan tener plantillas más estables", ha manifestado.

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Sobre la mesa está la propuesta del Gobierno central con una horquilla del complemento de insularidad que oscila entre los 105 y 697 euros al mes, según categoría y destino.

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