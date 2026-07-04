De la rebaja legal de es Trenc a la ampliación de chiringuitos en Baleares: Los seis cambios medioambientales de la Ley Ómnibus que han indignado a los ecologistas
En una ley de carácter económico, el Govern introduce cambios que reducen los controles sobre la protección medioambiental y permiten ampliar usos e instalaciones
1.Cambios en es Trenc por decreto y no por ley
La Ley Ómnibus rebaja el régimen jurídico del Parque Natural de es Trenc-Es Salobrar de Campos, que aprobó en 2017 el Parlament balear con el voto en contra del PP. La modificació es una disposición de "deslegalización", que otorga al Consell de Govern y no al Parlament la potestad de modificar mediante decreto cualquiera de las normas que rigen el funcionamiento del parque natural, como por ejemplo el Plan Rector de Uso y Gestión, que se empezó a tramitar en febrero, el instrumento que debe establecer con claridad los usos y criterios de gestión de la zona protegida.
2. Recorte a la participación
El Govern modifica siete artículos y elimina un octavo en la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de Baleares (LECO). Y como consecuencia de esos cambios reduce el tiempo de exposición pública en la elaboración de instrumentos de planificación de los espacios de relevancia ambiental. Los dos meses previstos anteriormente son ahora los 30 días naturales. Y en el caso de las modificaciones que se consideren puntuales solo se necesitarán 20 días de exposición pública.
3. Pesca profesional y recreativa en zonas protegidas
Otro cambio de la LECO promovido por la Ley Ómnibus abre la puerta ahora en los espacios protegidos a los "usos pesqueros profesionales y recreativos, incluidas las competiciones de pesca deportiva", donde en el anterior texto solo se hacía referencia a los "usos pesqueros tradicionales y no tradicionales que sean compatibles" con el instrumento de planificación" .
4. Instalaciones con menos controles
El Govern elimina el informe previo del ayuntamiento competente y del Consell de Mallorca para autoriza instalaciones o equipamientos en la red de áreas de Lleure a la Natura. Y en el capítulo de sanciones e infracciones elimina la postestad sancionadora del Consell de Govern y reduce esa potestad sancionadora al titular de la conselleria competente para las infracciones muy graves y al titular de la dirección general para las infracciones leves y graves.
5. Infracciones que desaparecen
Deja de ser infracción grave hacer fuego en lugares prohibidos, según las modificaciones establecidas en la Ley Ómnibus. Y dejan de considerarse infracción muy grave los incendios deliberados de masa forestal arbórea en el interior de los espacios naturales protegidos, aplicándose la ley estatal.
6. Ampliar chiringuitos
La ley Ómnibus permite ampliar los chiringuitos ubicados en playas urbanas y también en las zonas protegidas de Balears. El nuevo texto cambia los criterios hasta ahora vigentes de instalación y distribución de estas infraestructuras de temporada ubicadas en zonas de dominio público de la costa por la normativa estatal de la Ley de Costas, mucho más generosa en superficie de ocupación y en la distancia mínima entre este tipo de instalaciones. Modifica el artículo 18 de la normativa autonómica de 2013, firmada por Biel Company , sin necesidad de recurrir a un informe técnico y sin debate con los grupos parlamentarios. Afecta a todas las playas.
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