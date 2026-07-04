Més exige explicaciones a Bestard por el alquiler de coches en viajes oficiales: "Parecen más propios de un turista que de un vicepresidente"

MÉS per Mallorca ha reclamado explicaciones al vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, tras conocerse que cargó a la institución 979,16 euros por el alquiler de vehículos durante cinco viajes oficiales realizados entre 2023 y 2025. La formación ecosoberanista considera que estas nuevas informaciones confirman un "patrón de comportamiento" que, a su juicio, resulta incompatible con los principios de austeridad, transparencia y ejemplaridad que deben regir la gestión de los recursos públicos.

Según los datos publicados en el Portal de Transparencia y difundidos este sábado, Bestard asumió con cargo al Consell el coste del alquiler de cinco vehículos durante desplazamientos oficiales, con un gasto total de 979,16 euros. Estas cantidades, señala MÉS, se suman a las controversias surgidas en las últimas semanas en torno al uso de vehículos oficiales por parte del vicepresidente, recogidas en informes internos.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha cuestionado la necesidad de recurrir al alquiler de vehículos durante estos viajes. La formación sostiene que, en los desplazamientos institucionales, lo habitual es utilizar el transporte público disponible o recurrir al taxi para los trayectos puntuales una vez en el destino.

En este sentido, Perelló ha afirmado que "los coches de alquiler de Bestard parecen más propios de un turista que de un vicepresidente" y ha reclamado que el dirigente explique los motivos por los que optó por esta fórmula, qué desplazamientos realizó, cuál era la justificación institucional de cada alquiler y por qué no se utilizaron otras alternativas.

La portavoz ha asegurado que "cada nueva información que se conoce confirma que no estamos ante un hecho aislado, sino ante una manera de entender los recursos públicos completamente alejada de los criterios de austeridad y responsabilidad que la ciudadanía espera de sus representantes".

MÉS también ha dirigido sus críticas al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al que acusa de mantener una actitud de protección política hacia el vicepresidente de Vox. Según Perelló, Galmés conoce desde hace semanas los informes internos relacionados con este asunto y, pese a ello, continúa sin ofrecer explicaciones públicas ni convocar el pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición.

La formación considera que el retraso en la comparecencia de Bestard ante el pleno impide que la institución ejerza su función de control democrático. "Quien está convencido de que todo se ha hecho correctamente no evita el debate público; comparece, da explicaciones y asume sus responsabilidades. Galmés está haciendo exactamente lo contrario", ha señalado la portavoz.

Por ello, MÉS per Mallorca reclama la convocatoria inmediata del pleno extraordinario solicitado por la oposición para que Pedro Bestard dé explicaciones detalladas sobre los gastos relacionados con sus desplazamientos y para que el presidente Galmés facilite el debate público sobre este asunto.