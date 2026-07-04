Josep Buades Fuster, jesuita diálogo con el Islam: «Había que hacer una regularización, aunque es un apaño»

Josep Buades Fuster (Palma, 1966) es padre jesuita, abogado y teólogo, estudioso del árabe, destinado al Servicio a Migrantes ahora en Gran Canaria, y volcado en el diálogo interreligioso en especial con los musulmanes.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Me ha dicho que ‘todos hemos venido a pasarlo bien’?».

Por supuesto, hay que mirar a la vida de cara, saber sufrir y gozar, abordar las cosas con distancia, complejidad y sabiduría.

De repente, todo el mundo quiere ser católico.

Si se trata de una moda pasajera fruto de los efectos que tuvo la covid, no perdurará. Lo que surge de algún impulso del espíritu debe ser discernido y puesto a prueba.

Vio al Papa, que singularizó el diálogo con el Islam.

La minoría musulmana es significativa en nuestro contexto, por lo que es normal entrar en diálogo. En Arguineguín fue muy potente ver a dos musulmanes orando junto al Papa.

Pero el pontífice jesuita era Francisco.

El Papa es el Papa, el resto tiene un carácter secundario.

No nos pondremos de acuerdo respecto a la nueva única religión verdadera, el Islam.

No es la única, soy católico, apostólico y romano. En Matemáticas Modernas estudiamos la intersección de dos conjuntos sin confundirse, son el catolicismo y el Islam. He llegado a mucha proximidad con esta religión, pero desde la conciencia de la profunda distancia entre ambas. Hay que trabajar con esa tensión.

Estoy en contra del burka, ¿me he hecho de Vox?

También a mí me supone muchos reparos, me preocupa una mujer con velo integral. Equivale a la vestimenta de las monjas de clausura cuando salían del monasterio pero hoy no lo vemos, hay otras formas de manifestar la modestia.

La misión fundamental de los velos es efectuar un reproche a quienes no los llevan.

No necesariamente. Trabajé en el Centro Cultural Islámico de Valencia, con una mujer de presidenta, y algunas llevaban velo pero no otras. Hay lugares que aceptan la decisión en conciencia, en otros es más una cuestión cultural y tradicional que religiosa.

¿De dónde surge la fuerza del Islam?

En parte de un sentido de radicalidad y simplicidad, con aspectos buenos y malos. Entre los segundos, se da una impostación política, y estoy preocupado por lo que veo en el Sahel, donde se reviste de religión una lucha por el territorio.

Y está además el yihadismo.

Es una perversión del Islam. Al igual que todo nacionalismo, el yihadismo tiende a imponer una religión civil, no es un fenómeno espiritual.

El antiislamismo ganará las elecciones en Cataluña.

Lo ignoro, pero en todo el mundo compartimos hoy unos miedos que afrontamos buscando refugio en las identidades. Cosificamos así la identidad del migrante para reforzar la nuestra, cuando el «nosotros» es mucho más amplio.

Pese a su voluntad conciliadora, las migraciones generan intranquilidad.

La sociedad ya no se entiende sin movimientos migratorios que además se están intensificando, el nosotros y el otros es cada vez más poroso.

¿Es solo miedo al otro?

Buscamos seguridades, y nos asusta lo que nos genera incertidumbre. La solución está en la cercanía humana, en buscar el contacto con el otro y escucharle, en el reconocimiento de su dignidad.

Será usted un entusiasta de la regularización.

No, durante años defendí como mal menor la regularización personalizada por arraigo, y la actual es un apaño que dista de ser ideal, pero en este momento había que regularizar. En general, soy partidario de dar más amplitud a las vías seguras de migración.

¿Con la integración entre religiones pretende ser un nuevo Ramon Llull?

Qué va, aunque sí quiero seguir su estela. Fue un revolucionario, que dominó la espiritualidad sufí y exploró un lenguaje filosófico racional para exponer la verdad del Evangelio.

¿Lloró cuando se vendió su Montesión a un empresario?

No se ha vendido, el colegio existe y está ahora en Son Moix. No hay que idolatrar al viejo Montesión, cuando no era viable porque carecíamos de dinero para mantener su estructura.

¿Ha sufrido la crisis de los sesenta?

He llegado a la sexta planta, y en ella he aprendido que tengo artrosis. Desde esta altura adquieres perspectiva, y puedes ayudar mejor a las jóvenes generaciones.

¿Cuándo entrevistaré a la primera sacerdotisa católica?

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Pues mira, Nuestro Señor no puso a ninguna mujer entre los doce apóstoles, por lo que es una tradición que viene del propio Jesucristo. De hecho, el Papa ha nombrado hoy mismo a una mujer al frente de un dicasterio. No hay que confundir sacerdocio con poder, en esto hemos fallado.