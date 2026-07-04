Joan Manresa, diseñador del cartel 'Salvem es Trenc': «Si la gente no se mueve se asfaltará toda Mallorca»
El felanitxer diseñó el cartel de las primeras protestas para salvar es Trenc hace medio siglo, recuperado para la cadena humana de mañana
La historia no se repite, pero rima. La Mallorca posfranquista fue un hervidero de movilizaciones para proteger el territorio frente a la expansión urbanística que amenazaba la isla. La defensa de Es Trenc comenzó en ese contexto y, en 1978, el artista Joan Manresa (Felanitx, 1942) creó el icónico cartel de la campaña contra la urbanización del arenal de Campos.
Casi medio siglo después, el GOB, Terraferida y la plataforma Menys Turisme Més Vida lo han recuperado para convocar la cadena humana de este domingo en defensa de Es Trenc, ante lo que consideran una estrategia del Govern para debilitar la protección de los espacios naturales de Mallorca.
«Que vuelvan a usar mi cartel es un orgullo», afirma Joan Manresa. El artista felanitxer explica que la obra es «un grito de amor» hacia Es Trenc.
Infancia en es Trenc
«El meu goig esclatava quan començava a notar la proximitat de la mar. Per a mi hi havia la mar i la seva màgia», escribió Joan Manresa sobre Es Trenc en su obra Primer banyador blau marí. El arenal marcó la infancia del artista felanitxer, que empezó a frecuentarlo con apenas siete años. Las dunas, el pinar, el mar y los nidos de ametralladoras pintaban una infancia irrepetible. «Hay un amor entre Es Trenc y yo», resume.
El artista pintó el cartel de forma desinteresada y lo donó al GOB. Años después, en 1983, unas 10.000 personas salieron a la calle para exigir la protección de Es Trenc frente a un macroproyecto impulsado por una promotora sueca que pretendía urbanizar las dunas.
«Estas luchas deberían haberse resuelto hace mucho tiempo y no tendrían que renacer por culpa de los políticos. Si la gente no se mueve, se asfaltará toda Mallorca», advierte Manresa.
Respuesta al Govern
El Govern respondió a la convocatoria de la cadena humana cargando contra las entidades organizadoras y las acusó de basar sus críticas en «mentiras» y en escenarios «que ni se dan ni se darán».
«Si tanta gente se moviliza será por algo, por mucho que diga la presidenta. Cuando el río suena, agua lleva», concluye Manresa.
Movilizaciones ecologistas
La movilización popular fue determinante para la protección de es Trenc, hoy parque natural. Las manifestaciones para salvar el arenal en 1983 y las de sa Dragonera en 1977 iniciaron un periodo de grandes movilizaciones en defensa de espacios naturales amenazadas; entre 1977 y 1992 fueron numerosas las campañas ecologistas para salvar la Punta de n’Amer, Mondragó, s’Albufera, Cabrera, Capocorb, las calas de Manacor, sa Canova o s’Estalella, entre otras.
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