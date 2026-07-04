Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derriban Son BanyaPlan Alternativo GESACan Arabí CierrePloriferación Expedientes InstitutosEquipo Fútbol Alemán
instagramlinkedin

Joan Manresa, diseñador del cartel 'Salvem es Trenc': «Si la gente no se mueve se asfaltará toda Mallorca»

El felanitxer diseñó el cartel de las primeras protestas para salvar es Trenc hace medio siglo, recuperado para la cadena humana de mañana

Joan Manresa: "Si la gente no se mueve se asfaltará toda Mallorca"

Joan Manresa: "Si la gente no se mueve se asfaltará toda Mallorca"

B. Ramon

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pere Morell

Pere Morell

Palma

La historia no se repite, pero rima. La Mallorca posfranquista fue un hervidero de movilizaciones para proteger el territorio frente a la expansión urbanística que amenazaba la isla. La defensa de Es Trenc comenzó en ese contexto y, en 1978, el artista Joan Manresa (Felanitx, 1942) creó el icónico cartel de la campaña contra la urbanización del arenal de Campos.

Casi medio siglo después, el GOB, Terraferida y la plataforma Menys Turisme Més Vida lo han recuperado para convocar la cadena humana de este domingo en defensa de Es Trenc, ante lo que consideran una estrategia del Govern para debilitar la protección de los espacios naturales de Mallorca.

Entrevista Joan Manresa, dissenyador cartell Salvem es Trenc

Joan Manresa es el diseñador del cartel ‘Salvem es Trenc’. / B.Ramon

«Que vuelvan a usar mi cartel es un orgullo», afirma Joan Manresa. El artista felanitxer explica que la obra es «un grito de amor» hacia Es Trenc.

Infancia en es Trenc

«El meu goig esclatava quan començava a notar la proximitat de la mar. Per a mi hi havia la mar i la seva màgia», escribió Joan Manresa sobre Es Trenc en su obra Primer banyador blau marí. El arenal marcó la infancia del artista felanitxer, que empezó a frecuentarlo con apenas siete años. Las dunas, el pinar, el mar y los nidos de ametralladoras pintaban una infancia irrepetible. «Hay un amor entre Es Trenc y yo», resume.

El artista pintó el cartel de forma desinteresada y lo donó al GOB. Años después, en 1983, unas 10.000 personas salieron a la calle para exigir la protección de Es Trenc frente a un macroproyecto impulsado por una promotora sueca que pretendía urbanizar las dunas.

«Estas luchas deberían haberse resuelto hace mucho tiempo y no tendrían que renacer por culpa de los políticos. Si la gente no se mueve, se asfaltará toda Mallorca», advierte Manresa.

Respuesta al Govern

El Govern respondió a la convocatoria de la cadena humana cargando contra las entidades organizadoras y las acusó de basar sus críticas en «mentiras» y en escenarios «que ni se dan ni se darán».

«Si tanta gente se moviliza será por algo, por mucho que diga la presidenta. Cuando el río suena, agua lleva», concluye Manresa.

Noticias relacionadas y más

Movilizaciones ecologistas

La movilización popular fue determinante para la protección de es Trenc, hoy parque natural. Las manifestaciones para salvar el arenal en 1983 y las de sa Dragonera en 1977 iniciaron un periodo de grandes movilizaciones en defensa de espacios naturales amenazadas; entre 1977 y 1992 fueron numerosas las campañas ecologistas para salvar la Punta de n’Amer, Mondragó, s’Albufera, Cabrera, Capocorb, las calas de Manacor, sa Canova o s’Estalella, entre otras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • Gente
  • GOB
Añádenos en Google
  1. Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
  2. La odisea de más de 25 horas para volver a Mallorca de Nerea Garcias, víctima de la compañía Vueling, que le pidió al regreso el descuento de residente y la dejó tirada
  3. Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
  4. Así son las nuevas plataformas elevadas que el aeropuerto de Palma acaba de estrenar
  5. Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
  6. Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
  7. Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
  8. Reformas para unos, derramas para otros

Josep Buades Fuster, jesuita diálogo con el Islam: «Había que hacer una regularización, aunque es un apaño»

De la rebaja legal de es Trenc a la ampliación de chiringuitos en Baleares: Los seis cambios medioambientales de la Ley Ómnibus que han indignado a los ecologistas

De la rebaja legal de es Trenc a la ampliación de chiringuitos en Baleares: Los seis cambios medioambientales de la Ley Ómnibus que han indignado a los ecologistas

Tres generaciones unidas para defender es Trenc 43 años después: "La conservación de la naturaleza no es un capricho"

Tres generaciones unidas para defender es Trenc 43 años después: "La conservación de la naturaleza no es un capricho"

Joan Manresa, diseñador del cartel 'Salvem es Trenc': «Si la gente no se mueve se asfaltará toda Mallorca»

Bestard cargó casi 1.000 euros al Consell de Mallorca para alquilar coches en cinco viajes oficiales

Condenado a un año y medio de cárcel por acoso sexual a una camarera de un hotel en Playas de Muro

Condenado a un año y medio de cárcel por acoso sexual a una camarera de un hotel en Playas de Muro

El futur és una Mallorca sense mallorquins

El sindicato SIAU celebra que Educación retire la adjudicación provisional de una plaza en el IEDIB y exige responsabilidades

El sindicato SIAU celebra que Educación retire la adjudicación provisional de una plaza en el IEDIB y exige responsabilidades
Tracking Pixel Contents