Un investigador de la UIB abre una nueva vía contra el Alzheimer al poner el foco en el metabolismo cerebral

La enfermedad de Alzheimer continúa siendo uno de los mayores desafíos para la ciencia. Aunque en los últimos años se han producido avances relevantes, incluida la aprobación de nuevos tratamientos, sus efectos siguen siendo limitados y todavía no permiten frenar ni revertir la evolución de la enfermedad. Ante este escenario, la investigación sigue buscando nuevas estrategias terapéuticas que actúen sobre mecanismos biológicos diferentes a los estudiados hasta ahora.

Una de ellas se encuentra en la tesis doctoral de Joan Cabot Bauzà, estudiante predoctoral en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Su trabajo aporta nuevas evidencias sobre el papel que desempeña el metabolismo cerebral en los procesos neurodegenerativos relacionados con el Alzheimer y con la demencia asociada al síndrome de Down.

La investigación, que combina estudios en cultivos celulares y modelos animales, se ha centrado en el estudio de los astrocitos, unas células del sistema nervioso que durante muchos años se consideraron simples células de soporte, pero que hoy se reconocen como elementos fundamentales para el funcionamiento del cerebro. Los resultados obtenidos refuerzan la importancia del metabolismo cerebral en los procesos neurodegenerativos, y sugieren que éste podría representar una nueva vía para desarrollar futuros tratamientos.

Por otra parte, el trabajo también indica que las personas con síndrome de Down presentan un riesgo muy elevado de desarrollar una demencia con características similares a las del Alzheimer. Eso les convierte en posibles beneficiarias de futuras estrategias terapéuticas derivadas de esta línea de investigación.

En definitiva, la tesis del doctor Cabot, desarrollada en el marco del programa de Doctorado en Biotecnología Biomédica de la UIB en colaboración con Laminar Pharmaceuticals y que ha recibido el apoyo de un contrato predoctoral competitivo FPI financiado por el Gobierno de las Islas Baleares, muestra la importancia de la investigación biomédica y de la biología celular para comprender los mecanismos terapéuticas.