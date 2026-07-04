Educación destinará el próximo curso a una persona para controlar «in situ» los comedores escolares

La Conselleria de Educación y Universidades contará a partir del próximo curso escolar 2026-2027 con una persona que dedicará una importante parte de su tiempo al control y seguimiento de los comedores escolares de Baleares. Así lo han confirmado fuentes del departamento de Educación a este diario, detallando que este funcionario actuará como enlace directo con la Conselleria de Salud para supervisar un servicio que actualmente está en el punto de mira de las asociaciones de familias por la crisis de Can Arabí.

Esta decisión se da a conocer el mismo día en que la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA Mallorca) ha denunciado públicamente la «falta de vigilancia» institucional sobre la gestión de los comedores. La organización ha calificado de «crónica de un cierre anunciado» la reciente clausura de la cocina central de la empresa Can Arabí en Binissalem, una medida de urgencia de Salud Pública que dejó a unos 2.000 alumnos de más de 30 colegios afectados por graves deficiencias higiénicas.

Desde la Conselleria de Antoni Vera han precisado que la implantación de esta nueva medida no es una respuesta improvisada a la crisis de Can Arabí. Según explican, la iniciativa «ya se les anunció a los equipos directivos en su momento», concretamente el pasado 25 de mayo, durante una reunión en la que el conseller trasladó a los directores de Infantil y Primaria de Mallorca las principales novedades del próximo curso.

Supervisión directa en los colegios

Las funciones de este profesional de la Conselleria se centrarán en la supervisión sobre el terreno. «Esta persona irá in situ a comprobar el correcto cumplimiento del servicio de comedor escolar», aseguran las mismas fuentes. Entre los aspectos que evaluará de primera mano se encuentran el respeto a la ratio obligatoria de monitor por alumno, la presencia y fomento de producto local y ecológico en los menús, y la organización general del espacio. La vigilancia se ceñirá estrictamente a «todo lo que sea competencia de educación», coordinándose de forma estrecha con los inspectores sanitarios de Salud.

Se vigilará el respeto a la ratio obligatoria de monitor por alumno, la presencia y fomento de producto local y ecológico en los menús, y la organización general del espacio

Hasta la fecha no existía en Baleares una figura dentro de Educación destinada a este control presencial, una carencia que el tejido asociativo llevaba tiempo lamentando. Este mismo viernes el director de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, criticaba que el sistema llevaba «muchos años sin una vigilancia efectiva sobre cómo funcionan los comedores» y exigía que la administración pusiera los elementos de inspección necesarios para garantizar que los colegios «sean espacios seguros para los niños».

Cabe recordar que la Conselleria tuvo que activar un plan de contingencia con tres empresas alternativas para salvar los menús del tramo final de este curso tras el precinto de la cocina central de Can Arabí, ubicada en Binissalem. La alarma saltó el 8 de junio tras notificar la Conselleria de Salud el cierre inmediato de estas instalaciones a raíz de una auditoría de Salud Pública. La inspección sanitaria detectó diversos incumplimientos en la elaboración, manipulación y transporte de los alimentos destinados a los colegios, lo que obligó a decretar la suspensión fulminante.

Las tres empresas que se encargaron del servicio de forma provisional mantuvieron el suministro de los almuerzos coordinados hasta la conclusión del presente curso escolar. En ese momento Vera destacó que paralelamente, la Conselleria de Educación "permanece a la espera del informe definitivo de Salud Pública". En este sentido, señaló que, en función de las conclusiones que arrojase el expediente sanitario, la administración balear "planteará la resolución del contrato y la apertura de una nueva licitación pública para la gestión de este lote de comedores".