Bestard cargó casi 1.000 euros al Consell de Mallorca para alquilar coches en cinco viajes oficiales

Cinco alquileres de vehículos y casi mil euros cargados al Consell de Mallorca. El vicepresidente segundo de la institución y alto cargo de Vox, Pedro Bestard, ha gastado durante la presente legislatura, según los datos publicados en el portal de transparencia, un total de 979,16 euros en el alquiler de coches durante cinco viajes oficiales.

El dato, por sí solo, no implica ninguna irregularidad. El alquiler de vehículos forma parte de los gastos que pueden derivarse de un desplazamiento institucional. Sin embargo, el contexto convierte estos pagos en especialmente relevantes: la revisión realizada por este diario del apartado de gastos y dietas de viaje del portal de transparencia no ha localizado alquileres de vehículos atribuidos a otros consellers o miembros del equipo de gobierno insular, una circunstancia que sitúa nuevamente a Bestard como una excepción dentro del Ejecutivo insular de Llorenç Galmés. Los únicos casos detectados, además de los de Bestard, corresponden a directores insulares.

La secuencia resulta especialmente significativa porque llega después del caso del uso personal los coches oficiales. Aquella investigación interna reconstruyó durante más de cien páginas numerosos desplazamientos realizados por Bestard con vehículos del Consell para asuntos personales o sin una justificación institucional acreditada. Pese a la repercusión del caso y a las críticas recibidas, Galmés optó por obviar y cerrar la crisis sin cesar a su vicepresidente, que continúa ocupando el mismo cargo.

Tres días en París por más de 1.500 euros

El primero de los alquileres figura el 17 de octubre de 2023. El portal únicamente recoge un pago de 114,27 euros a la empresa Sixt Rent a Car, sin que en la documentación consultada conste el destino o el motivo concreto del desplazamiento.

El siguiente alquiler corresponde a los días 7 y 8 de marzo de 2025, coincidiendo con la celebración en Ciutadella de la XXII Gala Balear de Piragüismo, organizada por la Federación Balear de Piragüismo en el Teatre des Born. Durante ese viaje, Bestard alquiló un vehículo por 128,04 euros.

El desplazamiento más costoso tuvo lugar entre el 2 y el 4 de mayo de 2025, cuando viajó a la ciudad francesa de Le Mans para asistir a la Final Four de la Liga de Campeones de fútbol sala, en la que el Illes Balears Palma Futsal conquistó su tercera Champions consecutiva. Solo el alquiler del vehículo ascendió a 367,69 euros, a los que se sumaron 535 euros de alojamiento y 613 euros en vuelos, convirtiéndose en uno de los viajes más caros reflejados en los registros públicos, alcanzando un total de 1.515,69 euros.

Apenas unas semanas después, el 29 de mayo de 2025, Bestard volvió a alquilar otro coche durante un desplazamiento a Palamós, donde firmó el convenio para la cesión de la histórica barca de bou Rafael, cuya compra por parte del Consell se formalizaría a mediados de este 2026. Ese alquiler costó 282,28 euros. El viaje incorpora además un elemento especialmente llamativo: según el informe técnico elaborado por la Secretaría Técnica de su departamento a raíz de la investigación sobre el uso de los coches oficiales, ese desplazamiento no figuraba en la agenda personal aportada por el propio vicepresidente.

El quinto y último alquiler registrado corresponde al 8 de agosto de 2025. Ese día Bestard realizó un viaje de ida y vuelta a Ibiza por el que el Consell abonó 86,88 euros en concepto de alquiler de vehículo. De nuevo, la documentación consultada no permite conocer el motivo concreto del desplazamiento y el propio informe interno elaborado durante la investigación de los coches oficiales señala que ese viaje tampoco constaba en la agenda facilitada por el vicepresidente. Sí recoge, en cambio, que regresó a Mallorca esa misma tarde y que pocas horas después asistió al Gran Premi de ses Dames.

En conjunto, los cinco alquileres elevan hasta 979,16 euros el gasto en vehículos de alquiler sufragado por las arcas públicas del Consell durante la presente legislatura.