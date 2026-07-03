El sindicato SIAU celebra que Educación retire la adjudicación provisional de una plaza en el IEDIB y exige responsabilidades

El sindicato SIAU ha celebrado la decisión de la conselleria de Educación de dejar sin efecto la adjudicación provisional de una plaza en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de las Illes Balears (IEDIB), una resolución que había cuestionado al considerar que se trataba de una plaza adjudicada "a dedo".

En un comunicado difundido este viernes, SIAU sostiene que la rectificación de la Administración autonómica se ha producido tras la presión ejercida por los trabajadores del centro, la actuación del propio sindicato y las informaciones periodísticas publicadas en los últimos días sobre el caso.

Según el sindicato, la retirada de la adjudicación supone un reconocimiento implícito de que el procedimiento presentaba irregularidades. En este sentido, considera "sorprendente" que la Conselleria haya decidido revocar la adjudicación después de haber defendido públicamente que todo el proceso se ajustaba a la legalidad y de haber negado la existencia de un trato de favor. El sindicato afirma que las explicaciones ofrecidas por la Conselleria no despejan las dudas sobre el origen de la plaza ni sobre los criterios utilizados para su provisión. Por ello, recuerda que presentó una reclamación administrativa con el objetivo de garantizar el respeto a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y buena administración en el acceso a los puestos de trabajo de la Administración pública.

Sostiene, además, que el hecho de que la plaza finalmente no vaya a adjudicarse no exime de esclarecer todo el procedimiento administrativo que condujo a su creación y adjudicación provisional. Por ello, reclama una investigación interna que analice tanto el expediente como las decisiones adoptadas durante su tramitación. Asimismo, SIAU considera que la rectificación administrativa no es suficiente para cerrar el asunto y reclama la asunción de responsabilidades políticas y administrativas. En concreto, solicita el cese de la persona responsable de impulsar o autorizar la creación y adjudicación de la plaza, al entender que la confianza del profesorado en la imparcialidad de la Conselleria también depende de que se depuren responsabilidades cuando una actuación debe ser corregida.

Finalmente, el sindicato califica la retirada de la adjudicación como una "victoria" de los trabajadores del IEDIB, del profesorado y del periodismo de investigación, y defiende que las plazas públicas deben gestionarse con criterios de absoluta transparencia.